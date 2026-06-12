A Milli Takım'dan Avustralya'ya mesaj: Bizi tanımıyorlar
A Milli Takım'da Avustralya maçı öncesi özgüven ön plana çıktı. İsmail Yüksek, rakip cepheden gelen açıklamalar için "Bizi tanımıyorlar" derken, Hakan Çalhanoğlu ise Dünya Kupası hedeflerinin final olduğunu söyledi.
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- A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
- İsmail Yüksek, Avustralya cephesinden gelen açıklamaların komik olduğunu ve Türkiye'nin baskı altında olmadığını belirtti.
- Hakan Çalhanoğlu, takımın Dünya Kupası için hazırlandığını ve hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu söyledi.
- Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Avustralya'yı detaylı analiz ettiğini ve takıma ezberlettiğini ifade etti.
- A Milli Takım, Avustralya karşısında galibiyetle başlayarak turnuvada avantaj elde etmeyi hedefliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım'da geri sayım sürerken futbolcuların açıklamaları dikkat çekti.
Vancouver'da gerçekleştirilen son antrenman öncesinde konuşan İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Kabak, hem turnuva heyecanını hem de Avustralya karşılaşmasına dair düşüncelerini paylaştı.
İSMAİL YÜKSEK: BİZİ TANIMIYORLAR
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmanın büyük gurur olduğunu söyledi.
Turnuvaya hazır olduklarını belirten milli futbolcu, Avustralya cephesinden gelen açıklamalara da yanıt verdi.
İsmail Yüksek, "Avustralya cephesinden komik açıklamalar geldi. Kendilerine göre bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama bana göre komikçe bir söylem. Bizi tanımıyorlar. Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının bu takımın büyük organizasyonlarda neler yapabileceğini gösterdiğini vurguladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU: HEDEFİMİZ FİNALE KADAR GİTMEK
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise takımın Dünya Kupası için uzun süredir hazırlandığını belirtti.
Avustralya'nın fiziksel olarak güçlü bir ekip olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, Türkiye'nin kendi oyununu sahaya yansıtması halinde önemli avantaj elde edeceğini söyledi.
Kendisine yöneltilen "Dünya Kupası'nda kaç maç oynarız?" sorusuna ise net bir yanıt veren Çalhanoğlu, "İnşallah finale kadar. Hedefimiz o." dedi.
Avustralya'dan gelen açıklamaların takımı daha da motive ettiğini belirten milli yıldız, "Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı." ifadelerini kullandı.
OZAN KABAK: AVUSTRALYA'YI EZBERLEDİK
Savunmanın önemli isimlerinden Ozan Kabak da teknik heyetin rakip analizine özel önem verdiğini söyledi.
Milli futbolcu, Avustralya'nın fiziksel gücüne dikkat çekerken teknik direktör Vincenzo Montella'nın rakibi detaylı şekilde analiz ettiğini belirtti.
Kabak, "Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip. Hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti." diye konuştu.
Takım içindeki birlikteliğe de vurgu yapan deneyimli stoper, Dünya Kupası gibi uzun organizasyonlarda herkesin önemli olduğunu ifade etti.
MİLLİLERDE TEK HEDEF GALİBİYET
A Milli Takım'da futbolcuların ortak noktası ise turnuvaya iyi başlangıç yapmak. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşısında galibiyetle başlayarak hem grup aşaması hem de turnuvanın devamı için önemli avantaj elde etmeyi hedefliyor.