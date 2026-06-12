A Milli Takım'dan Avustralya'ya mesaj: Bizi tanımıyorlar

Ozan Kabak Avustralya'yı ezberlediklerini dile getirdi

OZAN KABAK: AVUSTRALYA'YI EZBERLEDİK

Savunmanın önemli isimlerinden Ozan Kabak da teknik heyetin rakip analizine özel önem verdiğini söyledi.

Milli futbolcu, Avustralya'nın fiziksel gücüne dikkat çekerken teknik direktör Vincenzo Montella'nın rakibi detaylı şekilde analiz ettiğini belirtti.

Kabak, "Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip. Hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti." diye konuştu.

Takım içindeki birlikteliğe de vurgu yapan deneyimli stoper, Dünya Kupası gibi uzun organizasyonlarda herkesin önemli olduğunu ifade etti.

MİLLİLERDE TEK HEDEF GALİBİYET

A Milli Takım'da futbolcuların ortak noktası ise turnuvaya iyi başlangıç yapmak. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşısında galibiyetle başlayarak hem grup aşaması hem de turnuvanın devamı için önemli avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor