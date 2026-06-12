Trabzonspor Viktor Tsygankov'un alternatifini belirledi! Transferde geri sayım
Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği ve önemli mesafe kat ettiği Viktor Tsygankov’da sorun yaşama ihtimaline karşı Edon Zhegrova’yı gündemine aldı. Girona forması giyen Ukraynalı yıldız eğer imza atmazsa Kosovalı futbolcu için Juventus ile görüşülecek.
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- Trabzonspor, Viktor Tsygankov'dan yanıt beklerken alternatif olarak Juventus'tan Edon Zhegrova'yı listesine ekledi.
- Juventus, 27 yaşındaki Edon Zhegrova'yı kiralamaya sıcak bakıyor ve Trabzonspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli.
- Kosovalı futbolcu Edon Zhegrova, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istiyor.
- İngiliz basını, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Andre Onana'nın Trabzonspor'a transferinin imza aşamasında olduğunu belirtti.
- Andre Onana'nın Trabzonspor forması giymesi bekleniyor ve transferin resmi sözleşme detayları üzerinde çalışılıyor.
Girona'dan ayrılmaya hazırlanan Viktor Tsygankov'dan cevap bekleyen Trabzonspor, olumsuz bir cevaba karşılık alternatif isimleri hazırda tutuyor. Bordo Mavililer, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı listesine dahil etti.
OYNAMAK İSTİYOR
İtalyan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği ve tekliflere açık olduğu kaydedildi. Karadeniz devinin, Kosovalı oyuncu için istekli olduğu ve öne çıktığı vurgulandı. Juventus'un yıldız ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve teklif konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan Kosovalı futbolcunun da daha fazla forma giyeceği bir takımda oynamayı düşündüğü kaydedildi.
ONANA İÇİN GERİ SAYIM
İngiliz basınından TalkSport, Andre Onana ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Haberde Manchester United'a temelli olarak veda etmeye hazırlanan Kamerunlu eldivenin, kariyerinde yeni bir sayfa açarak bordo mavili formayı yeniden giymesinin beklendiği belirtildi. Haberin detaylarında transferin artık imza aşamasında olduğu ve resmi sözleşme detaylarının masada olduğu vurgulandı.
HABER: YUNUS EMRE SEL