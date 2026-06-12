Trabzonspor Viktor Tsygankov'un alternatifini belirledi! Transferde geri sayım

Edon Zhegrova Juventus'tan ayrılmak amacında

OYNAMAK İSTİYOR

İtalyan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği ve tekliflere açık olduğu kaydedildi. Karadeniz devinin, Kosovalı oyuncu için istekli olduğu ve öne çıktığı vurgulandı. Juventus'un yıldız ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve teklif konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan Kosovalı futbolcunun da daha fazla forma giyeceği bir takımda oynamayı düşündüğü kaydedildi.