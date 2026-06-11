Milli takımımız Avustralya maçı için Kanada'ya gitti!

Uçuş, Türkiye saati ile 20.00'de başladı ve yaklaşık 4 saat 40 dakika sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Avustralya maçı öncesindeki son çalışmasını Arizona'daki kamp merkezinde gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan kafile daha sonra Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçti.

VANCOUVER YOLCULUĞU BAŞLADI

A Milli Takım kafilesini taşıyan uçak, Türkiye saati ile 20.00'de Kanada'nın Vancouver kentine hareket etti. Yaklaşık 4 saat 40 dakika sürecek yolculuğun ardından ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nın ilk maçının oynanacağı şehre ulaşacak. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.