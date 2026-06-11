Milli takımımız Avustralya maçı için Kanada'ya gitti!
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmak için Kanada'ya hareket etti. D Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını sürdürdüğü Arizona kampını tamamlayarak Vancouver yolculuğuna başladı.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Takım, Avustralya maçı öncesi son antrenmanını Arizona'da yaptı.
- Kafile, Phoenix Uluslararası Havalimanı'ndan Vancouver'a hareket etti.
- Uçuş, Türkiye saati ile 20.00'de başladı ve yaklaşık 4 saat 40 dakika sürdü.
- Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz kamp kadrosundan ayrıldı.
- Milli takım, Vancouver'da ilk antrenmanını Killarney Park'ta gerçekleştirecek.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Avustralya maçı öncesindeki son çalışmasını Arizona'daki kamp merkezinde gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan kafile daha sonra Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçti.
VANCOUVER YOLCULUĞU BAŞLADI
A Milli Takım kafilesini taşıyan uçak, Türkiye saati ile 20.00'de Kanada'nın Vancouver kentine hareket etti. Yaklaşık 4 saat 40 dakika sürecek yolculuğun ardından ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nın ilk maçının oynanacağı şehre ulaşacak. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.
İKİ OYUNCU KAMP KADROSUNDAN AYRILDI
2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik nihai kadroda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da Arizona'daki kamp çalışmalarının ardından milli takım kafilesinden ayrıldı. İki futbolcu, hazırlık sürecinde ay-yıldızlı ekiple birlikte çalışmalarını sürdürmüştü.
VANCOUVER'DA İLK ANTRENMAN
A Milli Takım, Kanada'daki ilk çalışmasını Vancouver'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, 12 Haziran Türkiye saati ile 04.30'da Killarney Park'ta sahaya çıkarak Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Türkiye, 14 Haziran'da oynanacak mücadelede 2026 FIFA Dünya Kupası macerasına başlayacak.