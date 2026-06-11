Jose Mourinho yeniden Real Madrid'de! İş başı yapacağı tarih açıklandı

Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti.

Kulüp yönetimi, Mourinho ile uzun vadeli bir planlama yapılacağını duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Jose Mourinho'nun önümüzdeki üç sezon boyunca A takımın teknik direktörlüğünü üstleneceği bildirildi.

Jose Mourinho Real Madrid ile büyük başarılar elde etti

KAMPIN İLK GÜNÜNDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık kampının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde takımın başındaki görevine resmen başlayacak. Kulüp yönetimi, yeni dönemde takımın sportif hedefleri doğrultusunda Mourinho ile uzun vadeli bir planlama yapılacağını duyurdu.

REAL MADRID'E GERİ DÖNDÜ

Portekizli teknik adam daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştırmıştı. Bu dönemde İspanyol ekibiyle önemli başarılara imza atan Mourinho, LaLiga şampiyonluğu, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.