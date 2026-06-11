Jose Mourinho yeniden Real Madrid'de! İş başı yapacağı tarih açıklandı
Real Madrid'de beklenen açıklama geldi. İspanyol devi, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini resmen duyurdu. Kulüp yönetiminin gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan karar doğrultusunda Portekizli teknik adamla uzun vadeli anlaşma sağlandı.
Hızlı Özet Göster
- Real Madrid, Jose Mourinho'nun üç sezon boyunca A takımın teknik direktörlüğünü üstleneceğini açıkladı.
- Mourinho'nun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürecek.
- Jose Mourinho, 13 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık kampının ilk gününde göreve başlayacak.
- Kulüp yönetimi, Mourinho ile uzun vadeli bir planlama yapılacağını duyurdu.
- Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti.
Real Madrid'den yapılan açıklamada, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Jose Mourinho'nun önümüzdeki üç sezon boyunca A takımın teknik direktörlüğünü üstleneceği bildirildi.
Açıklamada, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
KAMPIN İLK GÜNÜNDE GÖREVE BAŞLAYACAK
Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık kampının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde takımın başındaki görevine resmen başlayacak. Kulüp yönetimi, yeni dönemde takımın sportif hedefleri doğrultusunda Mourinho ile uzun vadeli bir planlama yapılacağını duyurdu.
REAL MADRID'E GERİ DÖNDÜ
Portekizli teknik adam daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştırmıştı. Bu dönemde İspanyol ekibiyle önemli başarılara imza atan Mourinho, LaLiga şampiyonluğu, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.
KUPALARLA DOLU KARİYER
Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho, kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Tecrübeli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda kazandığı kupalarla Avrupa futboluna damga vurmayı başardı. Real Madrid, Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da start verecek.