Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizi tanıyalım: ABD, Paraguay ve Avustralya
2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli olurken gözler D Grubu'na çevrildi. A Milli Takım, turnuvada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve Asya'nın istikrarlı ekiplerinden Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Farklı futbol kültürlerini temsil eden üç rakip de Dünya Kupası deneyimiyle dikkat çekiyor. İşte gruptaki rakiplerimizin son durumu...
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- 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.
- Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Mauricio Pochettino yönetiminde grup liderliği hedefliyor.
- Paraguay, savunma disiplini ve Gustavo Alfaro yönetiminde sürpriz yapmayı amaçlıyor.
- Avustralya, Tony Popovic yönetiminde üst üste altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak.
- Türkiye, genç yıldızlarıyla zorlu D Grubu'ndan çıkmayı hedefliyor.
2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli olurken gözler D Grubu'na çevrildi. A Milli Takım, turnuvada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve Asya'nın istikrarlı ekiplerinden Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Farklı futbol kültürlerini temsil eden üç rakip de Dünya Kupası deneyimiyle dikkat çekiyor.
ABD'YE YABANCI DEĞİLİZ
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Takım'ın gruptaki en güçlü rakiplerinden biri ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Son yıllarda futbola yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan ABD, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncularıyla dikkat çekiyor.
Takımın başında ise dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Mauricio Pochettino bulunuyor. Tottenham ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Paris Saint-Germain'de önemli başarılar elde eden Arjantinli teknik direktör, 2024 yılından bu yana ABD Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
Ev sahibi avantajını kullanmayı hedefleyen ABD'nin kadrosunda Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Giovanni Reyna, Ricardo Pepi ve Timothy Weah gibi önemli isimler yer alıyor. Pochettino yönetimindeki ekip, grup liderliği hedefiyle turnuvaya çıkacak.
A Milli Takım ile Amerika Birleşik Devletleri daha önce beş kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda iki ekip de ikişer galibiyet alırken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Son karşılaşmada Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmişti.
2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen ABD, ev sahibi olduğu turnuvada daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor.
KAPALI KUTU PARAGUAY
D Grubu'nun en dikkat çekici ekiplerinden biri de Paraguay olacak. Güney Amerika Elemeleri'ni altıncı sırada tamamlayarak 16 yıl sonra Dünya Kupası vizesi alan Paraguay, savunma disipliniyle öne çıkıyor.
Paraguay'ın Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı 2010 yılında Güney Afrika'da geldi. O turnuvada çeyrek finale kadar yükselen ekip, sadece bir gol farkla yarı final şansını kaçırmıştı.
Teknik direktör Gustavo Alfaro yönetimindeki takım, eleme sürecinde sergilediği dirençli performansla dikkat çekti. Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı 18 maçta yalnızca 10 gol yiyen Paraguay, savunma gücüyle rakiplerine zor anlar yaşattı.
Kadronun öne çıkan isimleri arasında Julio Enciso, Antonio Sanabria, Diego Gomez ve Miguel Almiron bulunuyor. Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giymeyen oyunculardan oluşmasına rağmen takım oyununu ön plana çıkaran Paraguay, turnuvanın sürpriz adayları arasında gösteriliyor.
A Milli Takım ile Paraguay bugüne kadar yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 1995 yılında oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
AVUSTRALYA SÜRPRİZ PEŞİNDE
D Grubu'nun bir diğer üyesi Avustralya ise üst üste altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak. Son yıllarda turnuvaların istikrarlı ekiplerinden biri haline gelen Avustralya, mücadeleci futbol anlayışıyla tanınıyor.
2022 Dünya Kupası'nda grubundan çıkmayı başaran Kangurular, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Kadroda Aziz Behich, Matthew Ryan, Rowles ve Hrustic gibi deneyimli isimler yer alıyor.
Takımın başında bulunan Tony Popovic için 2026 Dünya Kupası ayrı bir anlam taşıyor. 2006 yılında futbolcu olarak Dünya Kupası heyecanı yaşayan Popovic, bu kez teknik direktör kimliğiyle turnuvada yer alacak.
Avustralya'nın dikkat çeken oyuncularından biri ise Nestory Irankunda. Genç yaşta Avrupa'ya transfer olan hücum oyuncusu, son dönemde gösterdiği gelişimle takımın en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
A Milli Takım ile Avustralya daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Türkiye, oynanan iki özel maçı da kazanmayı başardı. Ancak Dünya Kupası sahnesinde oynanacak ilk resmi mücadelede Avustralya'nın fizik gücü ve mücadeleci yapısı önemli bir sınav oluşturacak.
D GRUBU'NDA ZORLU MÜCADELE
Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibi avantajı, Paraguay'ın savunma direnci ve Avustralya'nın mücadele gücü dikkate alındığında D Grubu'nun son derece çekişmeli geçmesi bekleniyor. A Milli Takım ise genç yıldızları ve son yıllarda yakaladığı çıkışla gruptan çıkma hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.
2026 Dünya Kupası'nda gözler şimdi Montella'nın öğrencilerinin bu zorlu sınavlarda ortaya koyacağı performansa çevrilmiş durumda.
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