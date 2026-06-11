Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizi tanıyalım: ABD, Paraguay ve Avustralya

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.

2026 Dünya Kupası 'nda Türkiye'nin rakipleri belli olurken gözler D Grubu'na çevrildi. A Milli Takım, turnuvada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve Asya'nın istikrarlı ekiplerinden Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Farklı futbol kültürlerini temsil eden üç rakip de Dünya Kupası deneyimiyle dikkat çekiyor.

Ricardo Pepi Amerika Birleşik Devletleri'nin gol silahı

ABD'YE YABANCI DEĞİLİZ

24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Takım'ın gruptaki en güçlü rakiplerinden biri ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Son yıllarda futbola yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan ABD, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Takımın başında ise dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Mauricio Pochettino bulunuyor. Tottenham ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Paris Saint-Germain'de önemli başarılar elde eden Arjantinli teknik direktör, 2024 yılından bu yana ABD Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Ev sahibi avantajını kullanmayı hedefleyen ABD'nin kadrosunda Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Giovanni Reyna, Ricardo Pepi ve Timothy Weah gibi önemli isimler yer alıyor. Pochettino yönetimindeki ekip, grup liderliği hedefiyle turnuvaya çıkacak.

A Milli Takım ile Amerika Birleşik Devletleri daha önce beş kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda iki ekip de ikişer galibiyet alırken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Son karşılaşmada Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmişti.

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen ABD, ev sahibi olduğu turnuvada daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor.