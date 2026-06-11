Meksika - Güney Afrika maçında tarihi olay! 3 kırmızı kart birden!

Meksika'dan Cesar Montes de oyuna atıldı

DÜNYA KUPASI'NIN İLK KARTLARI BU MAÇTA ÇIKTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartları Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında çıktı. Turnuvanın açılış maçında yaşanan üç ihraç kararı, organizasyonun ilk dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Futbolseverler, daha ilk maçtan itibaren yüksek tempo ve sert mücadeleye sahne olan bir karşılaşma izledi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor