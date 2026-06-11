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Meksika - Güney Afrika maçında tarihi olay! 3 kırmızı kart birden!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması, yalnızca gollerle değil kırmızı kartlarla da tarihe geçti. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan turnuvanın ilk maçında toplam üç futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Meksika - Güney Afrika maçında tarihi olay! 3 kırmızı kart birden!
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  • Hakem, 49. dakikada Güney Afrikalı Sphephelo Sithole'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
  • Sithole, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kart gören futbolcusu oldu.
  • 84. dakikada VAR incelemesi sonrası Themba Zwane de kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Meksika'dan Cesar Montes, uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartları Meksika-Güney Afrika maçında çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan pozisyonun ardından hakem, Güney Afrikalı Sphephelo Sithole'yi oyundan ihraç etti. 49. dakikada gelen bu karar, Sithole'yi 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kart gören futbolcusu yaptı.

Sphephelo Sithole 2026 Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart gören isim olduSphephelo Sithole 2026 Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart gören isim oldu

VAR İNCELEMESİ SONRASI BİR KIRMIZI DAHA

Güney Afrika adına kötü gece ilerleyen dakikalarda devam etti. 84. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR monitörüne giden hakem, Themba Zwane'nin müdahalesini yeniden değerlendirdi. İnceleme sonrasında doğrudan kırmızı kart gösteren hakem, Güney Afrika'yı mücadelede dokuz kişi bıraktı.

Themba Zwane takımını 9 kişi bıraktıThemba Zwane takımını 9 kişi bıraktı

MEKSİKA DA 10 KİŞİ KALDI

Maçın son anlarında kırmızı kart gören taraf yalnızca Güney Afrika olmadı. Meksika'da Cesar Montes, uzatma bölümünde hakemin kararıyla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Meksika'dan Cesar Montes de oyuna atıldıMeksika'dan Cesar Montes de oyuna atıldı

DÜNYA KUPASI'NIN İLK KARTLARI BU MAÇTA ÇIKTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartları Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında çıktı. Turnuvanın açılış maçında yaşanan üç ihraç kararı, organizasyonun ilk dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Futbolseverler, daha ilk maçtan itibaren yüksek tempo ve sert mücadeleye sahne olan bir karşılaşma izledi.

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