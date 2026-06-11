Azteca'da futbol şöleni! 2026 Dünya Kupası perdesi açıldı
2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış karşılaşması öncesinde düzenlenen görkemli törenle resmen başladı. Mexico City'deki Estadio Azteca'da gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere ve tarihi anlara sahne oldu.
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- 2026 Dünya Kupası açılışında Shakira, Burna Boy, Mana, Los Angeles Azules ve Belinda sahne aldı.
- Meksika, 2026 Dünya Kupası ile üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke oldu.
- Andrea Bocelli ve EJAE, Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA'yı ilk kez seslendirdi.
- Estadio Azteca'da 80 bin 824 seyirci kapasitesi tamamen doldu.
- Pele ve Diego Maradona açılış töreninde anıldı.
Karşılaşmanın başlamasından yaklaşık iki saat önce başlayan açılış etkinliklerinde müzik dünyasının önemli isimleri sahneye çıktı. Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendiren Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda da performanslarıyla futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserlerin ardından stadyumun çatısından Meksika bayrağının renklerini yansıtan sis gösterileri yapıldı ve tribünlerde görsel şölen oluştu.
MEKSİKA TARİHE GEÇTİ
2026 Dünya Kupası ile birlikte Meksika, organizasyona üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke unvanını elde etti. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapan Kuzey Amerika ülkesi, 2026 turnuvasıyla birlikte futbol tarihine geçti. Estadio Azteca da üçüncü kez Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yaparak önemli bir rekora imza attı.
DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ
Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli sanatçı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA'yı ilk kez futbolseverlerle buluşturdu. Meksikalı oyuncu Salma Hayek'in gerçekleştirdiği hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş sırasında turnuvada yer alan tüm ülkelerin bayrakları orta saha çevresinde sergilendi. FIFA, yeni marşın birlik, dayanıklılık, aidiyet ve hırs temalarını temsil ettiğini açıkladı.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM DOLDU
80 bin 824 seyirci kapasiteli Estadio Azteca'da boş koltuk kalmadı. Gün içerisinde şehirde yaşanan ulaşım endişelerine rağmen Meksikalı futbolseverler sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde yoğunluk oluşturdu. Taraftarlar, Dünya Kupası'nın açılış gününde tribünlerde etkileyici bir atmosfer yarattı.
PELE VE MARADONA UNUTULMADI
Dünya futbolunun iki efsanesi Pele ve Diego Armando Maradona da açılış töreninde anıldı. İki futbol adamının görüntüleri stadyum ekranlarına yansıtılırken tribünlerden büyük alkış yükseldi.
YENİ SEREMONİ İLK KEZ UYGULANDI
FIFA'nın bu turnuva öncesinde duyurduğu yeni maç önü seremonisi de ilk kez Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında hayata geçirildi. Müsabaka kadrosunda yer alan tüm futbolcular orta yuvarlağın çevresinde sıralanırken iki ülkenin bayrakları sahaya açıldı ve milli marşlar okundu. Seremoninin ardından stat çevresinde bayrak renklerini yansıtan sis gösterileri düzenlendi. Açılışın son bölümünde ise stadyum üzerinde uçan helikopterden dev Meksika bayrağı açılarak geceye damga vuran görüntüler ortaya çıktı.
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