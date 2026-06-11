Azteca'da futbol şöleni! 2026 Dünya Kupası perdesi açıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2026 Dünya Kupası açılışında Shakira, Burna Boy, Mana, Los Angeles Azules ve Belinda sahne aldı.

Meksika, 2026 Dünya Kupası ile üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke oldu.

Andrea Bocelli ve EJAE, Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA'yı ilk kez seslendirdi.

Estadio Azteca'da 80 bin 824 seyirci kapasitesi tamamen doldu.

Pele ve Diego Maradona açılış töreninde anıldı.

Karşılaşmanın başlamasından yaklaşık iki saat önce başlayan açılış etkinliklerinde müzik dünyasının önemli isimleri sahneye çıktı. Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendiren Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda da performanslarıyla futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserlerin ardından stadyumun çatısından Meksika bayrağının renklerini yansıtan sis gösterileri yapıldı ve tribünlerde görsel şölen oluştu.

Meksika'nın ev sahipliğindeki ilk maçta görsel şölen sunuldu MEKSİKA TARİHE GEÇTİ 2026 Dünya Kupası ile birlikte Meksika, organizasyona üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke unvanını elde etti. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapan Kuzey Amerika ülkesi, 2026 turnuvasıyla birlikte futbol tarihine geçti. Estadio Azteca da üçüncü kez Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yaparak önemli bir rekora imza attı.