Güney Kore ile Çekya zafer peşinde! İki takımdan son notlar

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dünya Kupası'nda açılışı Meksika ve Güney Afrika yaptı, A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşılaşacak.

Güney Kore, son 7 maçında 5 galibiyet aldı, Brezilya'ya 5-0 yenildi.

Çekya, son 6 maçında yenilmedi, San Marino, Cebelitarık ve Kosova'yı yendi.

Güney Kore'nin en golcü oyuncusu Heung-min Son, 56 golle dikkat çekiyor.

Çekya'nın hücum hattındaki en önemli isim Patrik Schick, 26 golle öne çıkıyor.

Milyonların ekran başına kilitlendiği Dünya Kupası'nda açılışı Meksika ve Güney Afrika yaptı. A Grubu'nun diğer karşılaşması ise Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak.

Patrik Schick Çekya'nın en çok gol atan ismi GÜNEY KORE SON 2 MAÇTA 6 GOL ATTI Asya'nın en güçlü takımlarından biri olan Güney Kore, Brezilya'ya 5-0 yenildikten sonra çıktığı 7 randevuda 5 galibiyet aldı. Paraguay, Bolivya, Gana, Trinidad-Tobago ve El Salvador'u yendi. Fildişi Sahilleri ve Avusturya'ya yenildi. ÇEKYA 6 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ Güney Kore'nin rakibi Çekya ise Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında San Marino, Cebelitarık ve Kosova'yı yendi. İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka ile berabere kaldı.