Güney Kore ile Çekya zafer peşinde! İki takımdan son notlar
2026 Dünya Kupası'nda heyecan A Grubu'nda devam ediyor. Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek. İki takımın son durumu ve maça dair önemli notlar haberimizde yer alıyor.
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- Dünya Kupası'nda açılışı Meksika ve Güney Afrika yaptı, A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşılaşacak.
- Güney Kore, son 7 maçında 5 galibiyet aldı, Brezilya'ya 5-0 yenildi.
- Çekya, son 6 maçında yenilmedi, San Marino, Cebelitarık ve Kosova'yı yendi.
- Güney Kore'nin en golcü oyuncusu Heung-min Son, 56 golle dikkat çekiyor.
- Çekya'nın hücum hattındaki en önemli isim Patrik Schick, 26 golle öne çıkıyor.
Milyonların ekran başına kilitlendiği Dünya Kupası'nda açılışı Meksika ve Güney Afrika yaptı. A Grubu'nun diğer karşılaşması ise Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak.
GÜNEY KORE SON 2 MAÇTA 6 GOL ATTI
Asya'nın en güçlü takımlarından biri olan Güney Kore, Brezilya'ya 5-0 yenildikten sonra çıktığı 7 randevuda 5 galibiyet aldı. Paraguay, Bolivya, Gana, Trinidad-Tobago ve El Salvador'u yendi. Fildişi Sahilleri ve Avusturya'ya yenildi.
ÇEKYA 6 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ
Güney Kore'nin rakibi Çekya ise Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında San Marino, Cebelitarık ve Kosova'yı yendi. İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka ile berabere kaldı.
SON'DAN BÜYÜK BEKLENTİ
Güney Kore Milli Takımı'nın aktif kadrodaki en golcü futbolcusu Heung-min Son. Milli formayla 56 gole ulaşan deneyimli yıldız, uzun yıllar Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etti. Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren 33 yaşındaki hücum oyuncusu, turnuvada takımının en önemli kozlarından biri olacak.
KADRODA TANIDIK SİMALAR BULUNUYOR
Asya'nın en güçlü milli takımları arasında gösterilen Güney Kore'nin kadrosunda Süper Lig'den tanıdık isimler de yer alıyor. Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae ile Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ülkeleri adına sahaya çıkacak. Takımın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu ise 28 milyon euro ile Kang-in Lee.
KAPTAN KREJCI ZİRVEDE
Çekya Milli Takımı'nın en değerli oyuncusu takım kaptanı Ladislav Krejci. 27 yaşındaki savunmacıya 22 milyon euro değer biçiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 20 milyon euroluk piyasa değeriyle Pavel Sulc yer alıyor.
SCHICK GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR
Çekya'nın hücum hattındaki en önemli silahı Patrik Schick. Bayer Leverkusen forması giyen deneyimli santrfor, milli takım kariyerinde 26 gole ulaştı ve aktif kadronun en skorer ismi konumunda bulunuyor. Schick'i 17 golle Tomas Soucek takip ediyor. West Ham United'ın tecrübeli orta sahası aynı zamanda Çekya Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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