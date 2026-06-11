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Fenerbahçe'den ters köşe forvet transferi! Gol kralına yakın takip

Fenerbahçe'de yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni sezon öncesinde özellikle hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Kanarya'nın gündemindeki yeni golcü ise Eldor Shomurodov. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den ters köşe forvet transferi! Gol kralına yakın takip
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  • Fenerbahçe'nin forvet transferindeki ilk hedefi Vedat Muriqi oldu ve kulübü Mallorca ile görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.
  • Fenerbahçe, hücum hattına birden fazla takviye yapmayı planlayarak alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
  • Eldor Shomurodov, Fenerbahçe'nin forvet listesinde yer alırken, sarı-lacivertlilerin Özbek golcüyü yakından takip ettiği öğrenildi.
  • Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Eldor Shomurodov, ligin en üretken isimlerinden biri olarak dikkat çekti.
  • Fenerbahçe yönetimi, forvet hattındaki planlamalarını sürdürürken Shomurodov'un transfer gündemindeki yerini koruduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki ilk hamlesi Vedat Muriqi oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Kosovalı golcü ve kulübü Mallorca ile yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Tecrübeli santrforun yeniden Fenerbahçe forması giymeye hazırlandığı belirtiliyor.

Eldor Shomurodov geride kalan sezonda 23 gol attıEldor Shomurodov geride kalan sezonda 23 gol attı

FORVET LİSTESİ GENİŞLİYOR

Hücum hattına birden fazla takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isimlerden biri Eldor Shomurodov oldu.

Eldor Shomurodov Süper Lig'de Paul Onuachu ile birlikte gol kralı olduEldor Shomurodov Süper Lig'de Paul Onuachu ile birlikte gol kralı oldu

SHOMURODOV TAKİP EDİLİYOR

Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonu etkili bir performansla tamamlayan Özbek golcüyü yakından takip ettiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Eldor Shomurodov Özbekistan forması terletiyorEldor Shomurodov Özbekistan forması terletiyor

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDEYDİ

Eldor Shomurodov, geride kalan sezonda attığı 22 golle ligin en üretken isimlerinden biri oldu. Deneyimli santrfor, sezonu Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile birlikte gol krallığı yarışının zirvesinde tamamladı. Fenerbahçe yönetimi, forvet hattındaki planlamasını sürdürürken Shomurodov ismi de transfer gündemindeki yerini koruyor.

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