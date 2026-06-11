Fenerbahçe'den ters köşe forvet transferi! Gol kralına yakın takip

Eldor Shomurodov Özbekistan forması terletiyor

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDEYDİ

Eldor Shomurodov, geride kalan sezonda attığı 22 golle ligin en üretken isimlerinden biri oldu. Deneyimli santrfor, sezonu Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile birlikte gol krallığı yarışının zirvesinde tamamladı. Fenerbahçe yönetimi, forvet hattındaki planlamasını sürdürürken Shomurodov ismi de transfer gündemindeki yerini koruyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe