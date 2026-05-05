Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı: Camiaya birleşme çağrısı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, "Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." ifadelerini kullanarak çağrı yaptı.

  • Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
  • Yıldırım, Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara kendisiyle birlikte olmayı teklif etti.
  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.
  • Yıldırım, 2024 yılında Fenerbahçelilerin çağrısıyla başkanlığa aday olduğunu, 2025'te ise gençlerin önünü açmaya çalıştığını ifade etti.
  • Eski başkan, görev aldığı dönemde Fenerbahçe'de önemli reformlar gerçekleştirdiklerini ve sürdürülebilir sportif başarı sağladıklarını vurguladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım

DİĞER ADAYLARA BİRLEŞME ÇAĞRISI YAPTI

Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK VE SPORTİF ANLAMDA KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇMEKTEYİZ

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz." görüşlerine yer verdi.

