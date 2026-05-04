KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 maçta iki takım da 3'er galibiyet aldı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, kupadaki bu rekabette 11 gol atarken Konyaspor 10 golle karşılık verdi.

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmek istiyor.

Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltılarla geçerek tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşamıştı. Yeşil-beyazlılar, bu başarıyı ikinci kez tekrarlamanın peşinde olacak.