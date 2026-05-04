Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf finale yükselecek.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK
Süper Lig'de bu sezon Konyaspor ile iki kez karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yarı finalde de aynı başarıyı tekrarlayarak finale yükselmeyi hedefliyor.
SERGEN YALÇIN KUPAYI İSTİYOR
Ligde Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadroyla çıkan Sergen Yalçın, kupada hata yapmak istemiyor. Beşiktaş, sezonu kupa zaferiyle tamamlayarak taraftarına final sevinci yaşatmanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Kocaelispor ile berabere kaldı.
Kartal, doğrudan çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Konyaspor ile eşleşti.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ile Milot Rashica, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
KUPADA 9. RANDEVU
Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 maçta iki takım da 3'er galibiyet aldı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, kupadaki bu rekabette 11 gol atarken Konyaspor 10 golle karşılık verdi.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmek istiyor.
Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltılarla geçerek tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşamıştı. Yeşil-beyazlılar, bu başarıyı ikinci kez tekrarlamanın peşinde olacak.