Beşiktaş'ın ZTK'da Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. İlk finalist bu akşam belli olacak. Beşiktaş, evinde Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar zorlu randevudan galibiyetle ayrılmak ve rakibini beklemek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu.ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u ağırlıyor ve kazanan taraf finale yükselecek.
  • Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Konyaspor'u 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki kez mağlup etti.
  • Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş Türkiye Kupası'nı 11 kez kazanırken Konyaspor 2016-2017 sezonunda ilk kupasını kazandı.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 8 kez karşılaştı ve her biri 3'er galibiyet aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf finale yükselecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

KONYASPOR:

KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK

Süper Lig'de bu sezon Konyaspor ile iki kez karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yarı finalde de aynı başarıyı tekrarlayarak finale yükselmeyi hedefliyor.

SERGEN YALÇIN KUPAYI İSTİYOR

Ligde Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadroyla çıkan Sergen Yalçın, kupada hata yapmak istemiyor. Beşiktaş, sezonu kupa zaferiyle tamamlayarak taraftarına final sevinci yaşatmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Kartal, doğrudan çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Konyaspor ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ile Milot Rashica, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 maçta iki takım da 3'er galibiyet aldı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, kupadaki bu rekabette 11 gol atarken Konyaspor 10 golle karşılık verdi.

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmek istiyor.

Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltılarla geçerek tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşamıştı. Yeşil-beyazlılar, bu başarıyı ikinci kez tekrarlamanın peşinde olacak.

