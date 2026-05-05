Hakan Safi Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık yarışı kızışıyor. Eski yönetici Hakan Safi, resmen aday olduğunu duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmadığı sürecin ardından ilk açıklama Safi'den geldi.

  • Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
  • Safi, adaylığını yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu.
  • Safi, Fenerbahçe ailesinin her ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını belirtti.
  • Safi, göreve geldiği ilk sezonda camiayı şampiyonluklarla buluşturmayı ilk hedefi olarak belirledi.

Eski yönetici Hakan Safi, seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Safi, yaptığı yazılı açıklamayla adaylığını kamuoyuna duyurdu.

"YÜREKTEN İNANIYORUM"

Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktaran Safi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

