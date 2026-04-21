CANLI YAYIN
Geri

Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu! 13'üncü kez altın madalyayı kazandı

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükselen Rıza Kayalp mindere çıktı. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele veren milli güreşçimiz, Macar rakibi Darius Atilla Vitek'i 7-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Başkan Erdoğan, Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Rıza Kayaalp, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Macar Darius Atilla Vitek'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı.
  • Milli güreşçi, kariyerinde 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek güreş tarihinin en başarılı isimleri arasındaki yerini pekiştirdi.
  • Kayaalp, yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk'u 4-0 önde götürdüğü müsabakada rakibinin tokat atması sonucu hakem kararıyla galip ilan edildi.
  • Hlinchuk, sportmenlik dışı hareketi nedeniyle diskalifiye edildi.

Bugüne kadar elde ettiği 12 Avrupa şampiyonluğu ile güreş tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Rıza Kayaalp, 13'üncüsü için Macar Darius Atilla Vitek ile karşılaştı.

Milli güreşçimiz, zorlu rakibini seri puanlarla neredeyse tuş aşamasına getirdi. İlk yarıyı 7-0 önde kapattı. İkinci devrede ise rakibinin bir sayısına rağmen minderden 7-1 galip ayrıldı.

Rıza Kayaalp, 13. altın madalyasını boynuna takarak İstiklal Marşı'mızı bir kez daha tüm Avrupa'ya dinletmeyi başardı. Ayrıca en çok altın madalya kazanan isim oldu.

BELARUSLU RAKİBİNİ ELEMİŞTİ

Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-0 önde götüren milli güreşçimiz, rakibinin kendisine tokat atması üzerine hakem kararıyla galip ilan edildi. Hlinchuk'un sportmenlik dışı hareketi sonrası diskalifiye edilmesiyle Kayaalp adını finale yazdırdı.

İLK TEBRİK BAŞKAN'DAN

Kayaalp'i altın madalyanın ardından tebrik eden ilk isim, Başkan Erdoğan oldu. Milli güreşçiyi telefonla arayan Erdoğan; "Allah razı olsun. Şampiyonluğun bizi ayrıca mutlu etti. Elhamdulillah, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. 13 mü oldu? Tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum." dedi.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler