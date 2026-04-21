Milli güreşçi, kariyerinde 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek güreş tarihinin en başarılı isimleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Bugüne kadar elde ettiği 12 Avrupa şampiyonluğu ile güreş tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Rıza Kayaalp, 13'üncüsü için Macar Darius Atilla Vitek ile karşılaştı.

Milli güreşçimiz, zorlu rakibini seri puanlarla neredeyse tuş aşamasına getirdi. İlk yarıyı 7-0 önde kapattı. İkinci devrede ise rakibinin bir sayısına rağmen minderden 7-1 galip ayrıldı.

Rıza Kayaalp, 13. altın madalyasını boynuna takarak İstiklal Marşı'mızı bir kez daha tüm Avrupa'ya dinletmeyi başardı. Ayrıca en çok altın madalya kazanan isim oldu.