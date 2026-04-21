Bugüne kadar elde ettiği 12 Avrupa şampiyonluğu ile güreş tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Rıza Kayaalp, 13'üncüsü için Macar Darius Atilla Vitek ile karşılaştı.
Milli güreşçimiz, zorlu rakibini seri puanlarla neredeyse tuş aşamasına getirdi. İlk yarıyı 7-0 önde kapattı. İkinci devrede ise rakibinin bir sayısına rağmen minderden 7-1 galip ayrıldı.
Rıza Kayaalp, 13. altın madalyasını boynuna takarak İstiklal Marşı'mızı bir kez daha tüm Avrupa'ya dinletmeyi başardı. Ayrıca en çok altın madalya kazanan isim oldu.
BELARUSLU RAKİBİNİ ELEMİŞTİ
Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-0 önde götüren milli güreşçimiz, rakibinin kendisine tokat atması üzerine hakem kararıyla galip ilan edildi. Hlinchuk'un sportmenlik dışı hareketi sonrası diskalifiye edilmesiyle Kayaalp adını finale yazdırdı.
İLK TEBRİK BAŞKAN'DAN
Kayaalp'i altın madalyanın ardından tebrik eden ilk isim, Başkan Erdoğan oldu. Milli güreşçiyi telefonla arayan Erdoğan; "Allah razı olsun. Şampiyonluğun bizi ayrıca mutlu etti. Elhamdulillah, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. 13 mü oldu? Tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum." dedi.
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN