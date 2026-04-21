Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yabancı yıldızların yanında yerli takviyelerin de önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Bu çerçevede Bertuğ Yıldırım hem yaşı hem de Süper Lig'e uyumu nedeniyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki forvetin 1.91'lik fizik gücü, merkez santrfor rolüne uygun yapısı ve Türkiye pazarında bulunması, ilginin daha da somulaşmasını sağladı.
19 MAÇTA 8 GOL KATKISI
Bertuğ Yıldırım'ın bu sezon Başakşehir formasıyla verdiği skor katkısı, transfer iddialarının temel dayanaklarından biri olarak öne çıktı. Genç golcünün 19 maçta 6 gol ve 2 asist ürettiği bilgisi yer aldı. Aynı dönemde oyuncunun Süper Lig'de oyuna sonradan girip skor üretme becerisi de iştah kabartıyor.
BAŞAKŞEHİR İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Transferin önündeki en önemli başlık ise oyuncunun sözleşme durumu. Bertuğ Yıldırım, Eylül 2025'te Başakşehir'e katıldı ve kulübüyle 2029 yazına kadar kontrat imzaladı. Genç forvetin Galatasaray'a imza atması halinde önemli bir bonservis ödenmesi bekleniyor.
MASKESİYLE OSIMHEN'E BENZETİLDİ
Bertuğ Yıldırım'ın son dönemde yüzüne taktığı maske de dikkat çekti. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen gibi yüzünü koruması gereken Bertuğ'u görenler Nijeryalı forvete benzetti.