Galatasaray, Başakşehir'in 23 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı transfer gündemine aldı.

Bertuğ Yıldırım bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

Oyuncunun 1.91 boyunda fizik gücü ve merkez santrfor rolüne uygun yapısı dikkat çekiyor.

Bertuğ Yıldırım'ın Başakşehir ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Transfer gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın önemli bir bonservis ödemesi yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yabancı yıldızların yanında yerli takviyelerin de önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Bu çerçevede Bertuğ Yıldırım hem yaşı hem de Süper Lig'e uyumu nedeniyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki forvetin 1.91'lik fizik gücü, merkez santrfor rolüne uygun yapısı ve Türkiye pazarında bulunması, ilginin daha da somulaşmasını sağladı.

Bertuğ Yıldırım daha önce Hatayspor forması da giymişti 19 MAÇTA 8 GOL KATKISI Bertuğ Yıldırım'ın bu sezon Başakşehir formasıyla verdiği skor katkısı, transfer iddialarının temel dayanaklarından biri olarak öne çıktı. Genç golcünün 19 maçta 6 gol ve 2 asist ürettiği bilgisi yer aldı. Aynı dönemde oyuncunun Süper Lig'de oyuna sonradan girip skor üretme becerisi de iştah kabartıyor.