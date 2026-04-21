CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın yeni transferi Süper Lig'den! İkinci maskeli golcü yolda

Galatasaray’da yeni sezonun santrfor planlamasında yerli bir isim öne çıktı. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için devreye girdiği ve sezon sonunda resmi adım atabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Başakşehir'in 23 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı transfer gündemine aldı.
  • Bertuğ Yıldırım bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.
  • Oyuncunun 1.91 boyunda fizik gücü ve merkez santrfor rolüne uygun yapısı dikkat çekiyor.
  • Bertuğ Yıldırım'ın Başakşehir ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
  • Transfer gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın önemli bir bonservis ödemesi yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yabancı yıldızların yanında yerli takviyelerin de önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Bu çerçevede Bertuğ Yıldırım hem yaşı hem de Süper Lig'e uyumu nedeniyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki forvetin 1.91'lik fizik gücü, merkez santrfor rolüne uygun yapısı ve Türkiye pazarında bulunması, ilginin daha da somulaşmasını sağladı.

Bertuğ Yıldırım daha önce Hatayspor forması da giymişti

19 MAÇTA 8 GOL KATKISI

Bertuğ Yıldırım'ın bu sezon Başakşehir formasıyla verdiği skor katkısı, transfer iddialarının temel dayanaklarından biri olarak öne çıktı. Genç golcünün 19 maçta 6 gol ve 2 asist ürettiği bilgisi yer aldı. Aynı dönemde oyuncunun Süper Lig'de oyuna sonradan girip skor üretme becerisi de iştah kabartıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Transferin önündeki en önemli başlık ise oyuncunun sözleşme durumu. Bertuğ Yıldırım, Eylül 2025'te Başakşehir'e katıldı ve kulübüyle 2029 yazına kadar kontrat imzaladı. Genç forvetin Galatasaray'a imza atması halinde önemli bir bonservis ödenmesi bekleniyor.

Bertuğ Yıldırım milli takım havuzunda yer alıyor

MASKESİYLE OSIMHEN'E BENZETİLDİ

Bertuğ Yıldırım'ın son dönemde yüzüne taktığı maske de dikkat çekti. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen gibi yüzünü koruması gereken Bertuğ'u görenler Nijeryalı forvete benzetti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler