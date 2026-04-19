Trabzonspor cephesinde kaleci dosyasının yalnızca kadro tamamlayıcı bir hamle olarak görülmediği anlaşılıyor. Yeni sezonda yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen bordo-mavililer, maliyet-fayda dengesi yüksek bir profil üzerinde duruyor. Tarık Çetin isminin bu noktada öne çıkmasının temel nedeni Süper Lig tecrübesi, yerli statüsü ve sözleşme durumu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo mavililer, Andre Onana sonrasındaki kaleci yapılanması kapsamında deneyimli kaleciyi çok önemli bir yere koyarken asıl planın Onuralp Çevikkan olduğu biliniyor. Genç file bekçisinin, arkasında deneyimli bir isimle birlikte çalışarak kendisini geliştirmesi ve daha da ileri gitmesi düşünülüyor. Tarık için görüşmelere start verildi.
YERLİ KALECİ PLANI MASADA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce yerli kaleci ihtiyacına işaret eden açıklamaları da bu iddiaları besleyen en önemli başlıklardan biri oldu. Bordo-mavili yönetimin kalede yerli bir alternatif oluşturmak istediği, ancak son kararın teknik heyet ve Fatih Tekke'nin raporuna göre verileceği konuşuluyor.
BİLAL BAYAZIT DA GÜNDEMDE
Yönetim ve teknik heyet, kaleci operasyonunda sadece Tarık Çetin'i düşünmüyor. Listede bulunan yer alan eldivenlerden biri de Bilal Bayazıt. Kayserispor'un küme düşme veya ligde kalma durumuna göre şekillenmesi beklenen sürecin ardından tecrübeli isme sözleşme imzalatılabilir. Bilal'in de kontratı sona erecek.
OĞUZ AYDIN DA İSTENECEK
Trabzonspor'un Fenerbahçe'den istediği tek ismin Tarık Çetin olmadığı da biliniyor. Bordo-mavililerin, ara transfer döneminde sonuçlandıramadığı Oğuz Aydın dosyasını yaz aylarında yeniden açmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin milli oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği ve eski günlerine döndürecek olmaktan heyecan duyduğu belirtildi.