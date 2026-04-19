Trabzonspor, Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin için görüşmelere başladı ve sözleşmesi sona eren oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Bordo-mavililer, genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın yanına deneyimli bir file bekçisi almayı hedefliyor.

Trabzonspor yönetimi, Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt'ı da transfer listesine aldı ve sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir.

Bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde alamadığı Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ı yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, Oğuz Aydın'ı kadroda görmeyi ve eski formuna döndürmeyi çok istiyor.

Trabzonspor cephesinde kaleci dosyasının yalnızca kadro tamamlayıcı bir hamle olarak görülmediği anlaşılıyor. Yeni sezonda yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen bordo-mavililer, maliyet-fayda dengesi yüksek bir profil üzerinde duruyor. Tarık Çetin isminin bu noktada öne çıkmasının temel nedeni Süper Lig tecrübesi, yerli statüsü ve sözleşme durumu.

Tarık Çetin Trabzonspor'un 1 numaralı kaleci adayı GÖRÜŞMELER BAŞLADI Bordo mavililer, Andre Onana sonrasındaki kaleci yapılanması kapsamında deneyimli kaleciyi çok önemli bir yere koyarken asıl planın Onuralp Çevikkan olduğu biliniyor. Genç file bekçisinin, arkasında deneyimli bir isimle birlikte çalışarak kendisini geliştirmesi ve daha da ileri gitmesi düşünülüyor. Tarık için görüşmelere start verildi.