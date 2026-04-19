Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 2 transfer birden! Görüşmeler başladı

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi kaleci planlaması öncelikli gündem haline geldi. Bordo-mavililerin, yüksek maliyetli yabancı kaleci modelinden daha kontrollü bir yapıya geçmek istediği, bu nedenle yerli kaleci transferi için düğmeye bastığı öne sürüldü. Gündemde öne çıkan isimlerden birinin ise Fenerbahçe forması giyen Tarık Çetin olduğu öğrenildi. Ayrıca hücum zenginliği açısından da Oğuz Aydın yine listede bulunuyor.

  • Trabzonspor, Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin için görüşmelere başladı ve sözleşmesi sona eren oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Bordo-mavililer, genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın yanına deneyimli bir file bekçisi almayı hedefliyor.
  • Trabzonspor yönetimi, Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt'ı da transfer listesine aldı ve sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir.
  • Bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde alamadığı Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ı yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke, Oğuz Aydın'ı kadroda görmeyi ve eski formuna döndürmeyi çok istiyor.

Trabzonspor cephesinde kaleci dosyasının yalnızca kadro tamamlayıcı bir hamle olarak görülmediği anlaşılıyor. Yeni sezonda yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen bordo-mavililer, maliyet-fayda dengesi yüksek bir profil üzerinde duruyor. Tarık Çetin isminin bu noktada öne çıkmasının temel nedeni Süper Lig tecrübesi, yerli statüsü ve sözleşme durumu.

Tarık Çetin Trabzonspor'un 1 numaralı kaleci adayı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bordo mavililer, Andre Onana sonrasındaki kaleci yapılanması kapsamında deneyimli kaleciyi çok önemli bir yere koyarken asıl planın Onuralp Çevikkan olduğu biliniyor. Genç file bekçisinin, arkasında deneyimli bir isimle birlikte çalışarak kendisini geliştirmesi ve daha da ileri gitmesi düşünülüyor. Tarık için görüşmelere start verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yerli kaleci konusunda istekli olduğunu ancak son kararı Fatih Tekke'nin vereceğini söyledi

YERLİ KALECİ PLANI MASADA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce yerli kaleci ihtiyacına işaret eden açıklamaları da bu iddiaları besleyen en önemli başlıklardan biri oldu. Bordo-mavili yönetimin kalede yerli bir alternatif oluşturmak istediği, ancak son kararın teknik heyet ve Fatih Tekke'nin raporuna göre verileceği konuşuluyor.

Bilal Bayazıt'ın Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

BİLAL BAYAZIT DA GÜNDEMDE

Yönetim ve teknik heyet, kaleci operasyonunda sadece Tarık Çetin'i düşünmüyor. Listede bulunan yer alan eldivenlerden biri de Bilal Bayazıt. Kayserispor'un küme düşme veya ligde kalma durumuna göre şekillenmesi beklenen sürecin ardından tecrübeli isme sözleşme imzalatılabilir. Bilal'in de kontratı sona erecek.

Trabzonspor'un istediği isimlerden biri de Oğuz Aydın

OĞUZ AYDIN DA İSTENECEK

Trabzonspor'un Fenerbahçe'den istediği tek ismin Tarık Çetin olmadığı da biliniyor. Bordo-mavililerin, ara transfer döneminde sonuçlandıramadığı Oğuz Aydın dosyasını yaz aylarında yeniden açmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin milli oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği ve eski günlerine döndürecek olmaktan heyecan duyduğu belirtildi.

