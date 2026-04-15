Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kalecisi Juan Musso oldu

HAFTANIN İLK 11'İNDE YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın ilk 11'i açıklandı. Arda Güler de gösterdiği performansla bu kadroda kendine yer buldu.

Juan Musso, Atletico Madrid

Kurtarışlarının toplam değeri, engellenen gol metriğine göre 1.02 oldu. Barcelona'nın maça çok hızlı başlaması karşısında hasarı sınırlamada kritik rol oynadı ve Atletico'ya oyuna karşılık verip turu geçme zemini hazırladı.

Eduardo Quaresma, Sporting CP

Sporting savunmacısı, Arsenal ile golsüz berabere biten maçta güçlü bir performans sergiledi. Girdiği tüm müdahaleleri kazandı ve dokuz kez topu uzaklaştırdı.

Dayot Upamecano, Bayern Münih

İkili mücadelelerde üstünlük kurdu, Bayern ceza sahası içinde ve çevresinde kritik müdahaleler yaptı. Ayrıca çok sayıda hat kıran pas verdi ve bu hafta bu alanda 10 pasla yedinciliği paylaştı.

Marquinhos, Paris SG

Paris kaptanı, üst üste ikinci kez Anfield'da savunmasını çok iyi yönetti. İlk yarıda Virgil van Dijk'ın pozisyonunda yaptığı müthiş blok bunun en net örneklerinden biri oldu.

Marcos Llorente, Atletico Madrid

Oldukça hareketli bir performans ortaya koydu. İkili mücadeleler kazandı, araya girdi ve bu hafta tüm oyuncular arasında en fazla müdahale girişiminde bulunan isim oldu. Yedi müdahalenin beşinde başarılı oldu. Ayrıca Ademola Lookman'ın golünde ortayı yapan isimdi.

Joshua Kimmich, Bayern Münih

Bayern'in orta sahadaki temposunu belirleyen oyuncusu, bu hafta hücum bölgesinin üçte birlik alanında en fazla pas yapan isim oldu. Dört gol pozisyonu hazırladı ve Aleksandar Pavlović'in golünde kullandığı kornerle bir de asist yaptı.