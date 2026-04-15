UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Alman ekibi 4-3 kazandı.
Karşılaşmada Real Madrid adına iki gol atan Arda Güler, takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç futbolcunun etkili performansı skoru değiştirmeye yetmedi.
REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
İlk maçı 2-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, rövanşta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etti.
MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin ardından hakeme itiraz eden Arda Güler, kırmızı kart gördü. Genç oyuncu, attığı iki gole rağmen karşılaşma sonrası yaşanan bu gelişmeyle de öne çıkan isimlerden biri oldu.
HAFTANIN İLK 11'İNDE YER ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın ilk 11'i açıklandı. Arda Güler de gösterdiği performansla bu kadroda kendine yer buldu.
Juan Musso, Atletico Madrid
Kurtarışlarının toplam değeri, engellenen gol metriğine göre 1.02 oldu. Barcelona'nın maça çok hızlı başlaması karşısında hasarı sınırlamada kritik rol oynadı ve Atletico'ya oyuna karşılık verip turu geçme zemini hazırladı.
Eduardo Quaresma, Sporting CP
Sporting savunmacısı, Arsenal ile golsüz berabere biten maçta güçlü bir performans sergiledi. Girdiği tüm müdahaleleri kazandı ve dokuz kez topu uzaklaştırdı.
Dayot Upamecano, Bayern Münih
İkili mücadelelerde üstünlük kurdu, Bayern ceza sahası içinde ve çevresinde kritik müdahaleler yaptı. Ayrıca çok sayıda hat kıran pas verdi ve bu hafta bu alanda 10 pasla yedinciliği paylaştı.
Marquinhos, Paris SG
Paris kaptanı, üst üste ikinci kez Anfield'da savunmasını çok iyi yönetti. İlk yarıda Virgil van Dijk'ın pozisyonunda yaptığı müthiş blok bunun en net örneklerinden biri oldu.
Marcos Llorente, Atletico Madrid
Oldukça hareketli bir performans ortaya koydu. İkili mücadeleler kazandı, araya girdi ve bu hafta tüm oyuncular arasında en fazla müdahale girişiminde bulunan isim oldu. Yedi müdahalenin beşinde başarılı oldu. Ayrıca Ademola Lookman'ın golünde ortayı yapan isimdi.
Joshua Kimmich, Bayern Münih
Bayern'in orta sahadaki temposunu belirleyen oyuncusu, bu hafta hücum bölgesinin üçte birlik alanında en fazla pas yapan isim oldu. Dört gol pozisyonu hazırladı ve Aleksandar Pavlović'in golünde kullandığı kornerle bir de asist yaptı.
Martín Zubimendi, Arsenal
Arsenal orta sahasına kontrol ve sakinlik getirdi. Kendi yarı sahasında yaptığı 25 pasın tamamında isabet sağladı ve hücum bölgesinin üçte birlik alanında maçın en fazla hat kıran paslarından bazılarını attı.
Arda Güler, Real Madrid
Bayern deplasmanında attığı ilk iki golle Real Madrid'in geri dönüş çabasına liderlik etti. Bu gollerin ikisi de uzak mesafeden geldi; bunlardan biri ise mükemmel bir frikikti.
Michael Olise, Bayern Münih
Son düdükle birlikte attığı gol, Bayern'in Madrid karşısında tur atlamasını taçlandırdı. Daha önce iki kilit pas verdi ve sağ kanatta topla önemli bir tehdit oluşturdu.
Ferran Torres, Barcelona
Barcelona hücumcusu, Lamine Yamal'ın açılış golünde asisti yapan pası verdi. Ardından Metropolitano'daki maçta gecenin galibiyet golünü üst köşeye gönderdiği şutla kaydetti.
Ousmane Dembélé, Paris SG
Salı günü Anfield'da farkı yaratan isim oldu. Dünya klasında bitiriciliğiyle Paris'e rövanş galibiyetini getiren iki soğukkanlı gole imza attı.
REKORUN SAHİBİ OLDU
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu. Bayern Münih karşısında serbest vuruşta ağları havalandıran milli futbolcu, 21 yaş 49 günlükken kırılması güç bir rekora imza attı.
DEL PIERO'YU GERİDE BIRAKTI
Bu alandaki önceki rekor, Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'ya aitti. İtalyan yıldız, 1996 yılında Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında 21 yaş 132 günlükken frikikten gol kaydetmişti.
Arda Güler böylece 30 yılı aşkın süredir ayakta kalan rekorun yeni sahibi oldu.
REAL MADRID TARİHİNE DE GEÇTİ
Milli futbolcu yalnızca Devler Ligi eleme turlarında değil, Real Madrid tarihinde de önemli bir eşiği geçti. Arda Güler, İspanyol devinin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.
MESUT ÖZİL'İN REKORUNU DA ALDI
Real Madrid'de bu alandaki önceki rekor Mesut Özil'e aitti. Alman futbolcu, 2010 yılında Milan karşısında 22 yaş 4 günlükken serbest vuruştan gol atmıştı.
Arda Güler, Bayern Münih filelerini havalandırdığı frikik golüyle bu rekoru da geride bırakarak adını kulüp tarihine yazdırdı.