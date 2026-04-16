Galatasaray orta sahada hem oyun kontrolü hem de etkili hücum geçişleri sağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'da son haftalarda orta saha kurgusunda yapılan değişiklikler dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, farklı maçlarda farklı oyuncu kombinasyonlarıyla sahaya çıkarak merkezde denge arayışını sürdürdü. Trabzonspor karşısında Lemina-Torreira-Yunus üçlüsünü tercih eden Buruk, Göztepe maçında Lemina-İlkay-Asprilla, Kocaelispor karşılaşmasında ise Torreira-İlkay-Sara kombinasyonunu kullandı.

Yunus Akgün de ilk 11'e dönecek.

DENGE VE YARATICILIK HEDEFİ

Bu tercihle birlikte Buruk'un, Torreira ve Lemina'nın savunma direncinden faydalanırken, Sara'nın hücumdaki yaratıcılığını ön plana çıkarmayı amaçladığı ifade ediliyor. Orta sahada kurulacak bu yapı ile hem oyun kontrolünün sağlanması hem de hücum geçişlerinin daha etkili kullanılması hedefleniyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına bu plan doğrultusunda hazırlanırken, orta sahadaki tercih maçın oyun yapısını doğrudan belirleyecek.