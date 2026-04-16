Buruk’tan orta sahada yeni plan! İlk 11 değişiyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki değişken orta saha tercihlerinin ardından Gençlerbirliği maçında yeni bir üçlüye yönelmeye hazırlanıyor.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsünü kullanmayı planlıyor.
  • Okan Buruk son haftalarda Trabzonspor, Göztepe ve Kocaelispor maçlarında farklı orta saha kombinasyonları denedi.
  • Torreira ve Lemina'nın savunma direnci ile Sara'nın hücumdaki yaratıcılığından faydalanılması hedefleniyor.
  • Galatasaray orta sahada hem oyun kontrolü hem de etkili hücum geçişleri sağlamayı amaçlıyor.
  • Orta saha tercihi Gençlerbirliği karşılaşmasının oyun yapısını doğrudan belirleyecek.

Galatasaray'da son haftalarda orta saha kurgusunda yapılan değişiklikler dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, farklı maçlarda farklı oyuncu kombinasyonlarıyla sahaya çıkarak merkezde denge arayışını sürdürdü. Trabzonspor karşısında Lemina-Torreira-Yunus üçlüsünü tercih eden Buruk, Göztepe maçında Lemina-İlkay-Asprilla, Kocaelispor karşılaşmasında ise Torreira-İlkay-Sara kombinasyonunu kullandı.

Galatasaray'ın orta sahası Lemina, Torreira ve Sara'dan oluşacak.
ÜÇLÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Deneyimli teknik adamın, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında orta sahayı Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsüne emanet etmeyi planladığı öğrenildi.

Yunus Akgün de ilk 11'e dönecek.
DENGE VE YARATICILIK HEDEFİ

Bu tercihle birlikte Buruk'un, Torreira ve Lemina'nın savunma direncinden faydalanırken, Sara'nın hücumdaki yaratıcılığını ön plana çıkarmayı amaçladığı ifade ediliyor. Orta sahada kurulacak bu yapı ile hem oyun kontrolünün sağlanması hem de hücum geçişlerinin daha etkili kullanılması hedefleniyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına bu plan doğrultusunda hazırlanırken, orta sahadaki tercih maçın oyun yapısını doğrudan belirleyecek.

