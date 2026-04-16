İsmail Yüksek de takımla birlikte antrenman yaptı ve maç kadrosu için hazır durumda.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.