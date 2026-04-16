Milan Skriniar'ın durumu netleşti! Fenerbahçe'nin Rizespor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Durumu merak edilen Milan Skriniar da takımla çalıştı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Milan Skriniar son idmana katıldı

Fenerbahçe'de durumu merak edilen Milan Skriniar, son antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Sarı-lacivertli savunmacının Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

.Mert Hakan Yandaş da idmanda yerini aldı

İSMAİL YÜKSEK DE HAZIR

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek de takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncunun maç kadrosu için hazır durumda olduğu belirtildi.

KADIKÖY'DE SAAT 20.00'DE

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

