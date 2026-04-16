Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de durumu merak edilen Milan Skriniar, son antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Sarı-lacivertli savunmacının Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor
İSMAİL YÜKSEK DE HAZIR
Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek de takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncunun maç kadrosu için hazır durumda olduğu belirtildi.
KADIKÖY'DE SAAT 20.00'DE
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.