Bayern Münih, Real Madrid'i Allianz Arena'da 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.
Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise attı.
Konuk takımın sayıları ise Arda Güler (2) ve Kylian Mbappe'den geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan Bayern, evinde elde ettiği beraberlikle turun galibi oldu ve PSG ile eşleşti.
GOLLER
Bayern Münih - Real Madrid: 0-1 | Arda Güler
Bayern Münih - Real Madrid: 1-1 | Aleksandar Pavlovic
Bayern Münih - Real Madrid: 1-2 | Arda Güler
Bayern Münih - Real Madrid: 2-2 | Harry Kane
Bayern Münih - Real Madrid: 2-3 | Kylian Mbappe
Bayern Münih - Real Madrid: 3-3 | Luis Diaz
Bayern Münih - Real Madrid: 4-3 | Michael Olise
Mücadelenin 35. saniyesinde sahneye çıkan Arda Güler, zorlu randevuda takımının golünü kaydeden isim oldu. Ayrıca Madrid kulbünün Devler Ligi'ndeki en erken golüne imza attı.
6'ıncı dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitlemeyi başardı. Ancak Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Manuel Neuer'i avlayarak takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Harry Kane Allianz Arena'da tabelayı 2-2'ye taşıdı.
Dakikalar 42'yi gösterirken Vinicius Junior'un pasında Kylian Mbappe, İspanyol temsilcisinin üçüncü golünü attı ve başkent ekibi bir kez daha öne geçti. İlk yarı 3-2 sona erdi.
Luis Diaz, son dakikalarda attığı şık golle sonucu skoru 3-3'e getirdi ancak son sözü Michael Olise kendine has bir vuruşla tayin etti ve maç 4-3 bitti.