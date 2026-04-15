Arda Güler, maçın 35. saniyesinde ve 29. dakikada olmak üzere Real Madrid'in iki golünü kaydetti.

Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi ve PSG ile eşleşti.

Konuk takımın sayıları ise Arda Güler (2) ve Kylian Mbappe'den geldi.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in en erken golünü atan isim oldu

Mücadelenin 35. saniyesinde sahneye çıkan Arda Güler, zorlu randevuda takımının golünü kaydeden isim oldu. Ayrıca Madrid kulbünün Devler Ligi'ndeki en erken golüne imza attı.

6'ıncı dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitlemeyi başardı. Ancak Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Manuel Neuer'i avlayarak takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Harry Kane Allianz Arena'da tabelayı 2-2'ye taşıdı.

Dakikalar 42'yi gösterirken Vinicius Junior'un pasında Kylian Mbappe, İspanyol temsilcisinin üçüncü golünü attı ve başkent ekibi bir kez daha öne geçti. İlk yarı 3-2 sona erdi.

Luis Diaz, son dakikalarda attığı şık golle sonucu skoru 3-3'e getirdi ancak son sözü Michael Olise kendine has bir vuruşla tayin etti ve maç 4-3 bitti.