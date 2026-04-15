Arda'nın 2 golü yetmedi! Bayern Münih Real Madrid'i 4-3 yenip eledi

Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'nin rakibi Bayern Münih oldu. Alman temsilcisi, Real Madrid ile evinde 4-3 yenerek turu geçti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in 2 gol atarak tarihe geçtiği gecede İspanyollar sahadan üzüntüyle ayrıldı.

  • Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi ve PSG ile eşleşti.
  • Arda Güler, maçın 35. saniyesinde ve 29. dakikada olmak üzere Real Madrid'in iki golünü kaydetti.
  • Bayern Münih'in gollerini Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise attı.
  • Real Madrid'in diğer golünü Kylian Mbappe 42. dakikada kaydetti.
  • İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, evindeki galibiyetle turu geçmeyi başardı.

Bayern Münih, Real Madrid'i Allianz Arena'da 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise attı.

Konuk takımın sayıları ise Arda Güler (2) ve Kylian Mbappe'den geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Bayern, evinde elde ettiği galibiyetle turun galibi oldu ve PSG ile eşleşti.

Arda Güler gol perdesini açan isim oldu

GOLLER

Bayern Münih - Real Madrid: 0-1 | Arda Güler

Bayern Münih - Real Madrid: 1-1 | Aleksandar Pavlovic

Bayern Münih - Real Madrid: 1-2 | Arda Güler

Bayern Münih - Real Madrid: 2-2 | Harry Kane

Bayern Münih - Real Madrid: 2-3 | Kylian Mbappe

Bayern Münih - Real Madrid: 3-3 | Luis Diaz

Bayern Münih - Real Madrid: 4-3 | Michael Olise

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in en erken golünü atan isim oldu

Mücadelenin 35. saniyesinde sahneye çıkan Arda Güler, zorlu randevuda takımının golünü kaydeden isim oldu. Ayrıca Madrid kulbünün Devler Ligi'ndeki en erken golüne imza attı.

6'ıncı dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitlemeyi başardı. Ancak Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Manuel Neuer'i avlayarak takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Harry Kane Allianz Arena'da tabelayı 2-2'ye taşıdı.

Dakikalar 42'yi gösterirken Vinicius Junior'un pasında Kylian Mbappe, İspanyol temsilcisinin üçüncü golünü attı ve başkent ekibi bir kez daha öne geçti. İlk yarı 3-2 sona erdi.

Luis Diaz, son dakikalarda attığı şık golle sonucu skoru 3-3'e getirdi ancak son sözü Michael Olise kendine has bir vuruşla tayin etti ve maç 4-3 bitti.

