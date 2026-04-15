AS gazetesi Arda Güler'in oyununu liderlik ve karakter oyunculuğu olarak nitelendirdi.

Sport: Maç başladıktan 35 saniye sonra Neuer'in beklenmedik hatasını adeta bir hediye olarak alıp inanılmaz kolaylıkla takımını öne geçirdi. Enfes bir frikikle de ikinci golünü attı.

Arda Güler'in 2 golü Real Madrid'e yetmedi

AS: Arda'dan karakter oyunculuğu ve liderlik. Birçok oyuncudan oluşan bir orkestranın şefi gibiydi.

Marca: Ne büyük adaletsizlik! Real Madrid elendi... Arda kısa süre içinde takımı öne geçirdi. Ardından topa yaptığı ayak içi vuruşla enfes bir gol attı. Bu vuruş, Neuer'e fazla geldi.

Mundo Deportivo: Real Madrid her şeye veda ediyor. Arda Güler, Neuer'in hatasını acımasızca değerlendirerek Madrid adına gol perdesini açtı. Frikikten şaheser gibi bir vuruş daha yaptı.