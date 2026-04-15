CANLI YAYIN
Geri

Real Madrid elendi Arda Güler manşetleri süsledi: Acımasızca attı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Almanya'da karşılaştı. Başkent ekibi sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılıp elenirken maça Arda Güler damga vurdu. İspanyol medyası, milli futbolcuya övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Real Madrid elendi Arda Güler manşetleri süsledi: Acımasızca attı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Real Madrid, Bayern Münih'e 4-3 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
  • Arda Güler, maçın 35. saniyesinde Neuer'in hatasını değerlendirerek takımını öne geçirdi.
  • Arda Güler, frikikten ikinci golünü atarak Real Madrid'e iki gol katkı sağladı.
  • İspanyol basını Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı.
  • AS gazetesi Arda Güler'in oyununu liderlik ve karakter oyunculuğu olarak nitelendirdi.

Real Madrid, Bayern Münih'e 4-3 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Arda Güler manşetlere taşındı.

Sport: Maç başladıktan 35 saniye sonra Neuer'in beklenmedik hatasını adeta bir hediye olarak alıp inanılmaz kolaylıkla takımını öne geçirdi. Enfes bir frikikle de ikinci golünü attı.

Arda Güler'in 2 golü Real Madrid'e yetmedi

Sport: Maç başladıktan 35 saniye sonra Neuer'in beklenmedik hatasını adeta bir hediye olarak alıp inanılmaz kolaylıkla takımını öne geçirdi. Enfes bir frikikle de ikinci golünü attı.

AS: Arda'dan karakter oyunculuğu ve liderlik. Birçok oyuncudan oluşan bir orkestranın şefi gibiydi.

Marca: Ne büyük adaletsizlik! Real Madrid elendi... Arda kısa süre içinde takımı öne geçirdi. Ardından topa yaptığı ayak içi vuruşla enfes bir gol attı. Bu vuruş, Neuer'e fazla geldi.

Mundo Deportivo: Real Madrid her şeye veda ediyor. Arda Güler, Neuer'in hatasını acımasızca değerlendirerek Madrid adına gol perdesini açtı. Frikikten şaheser gibi bir vuruş daha yaptı.

Ardanın 2 golü yetmedi! Bayern Münih Real Madridi 4-3 yenip elediArdanın 2 golü yetmedi! Bayern Münih Real Madridi 4-3 yenip eledi
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler