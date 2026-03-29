Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Beşiktaş yönetimi, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin hedefindeki ismin, Nottingham Forest'ta forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero İbrahim Sangare olduğu belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN SANGARE HAMLESİ
Beşiktaş'ın, orta sahaya tecrübeli ve güçlü bir takviye yapmak adına Ibrahim Sangare için nabız yokladığı ifade edildi. Premier Lig temsilcisinde bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken yıldız futbolcu, siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralara yükseldi.
TRANSFERDE KRİTİK DETAY KÜME DÜŞME İHTİMALİ
Transferin kaderini belirleyecek en önemli unsurun Nottingham Forest'ın ligdeki durumu olduğu aktarıldı. İddiaya göre İngiliz ekibinin Championship'e düşmesi halinde İbrahim Sangare'nin takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kulübün Premier Lig'de kalması durumunda ise oyuncunun geleceği, yeni sezon planlamasına göre netleşecek.
BEŞİKTAŞ YALNIZ DEĞİL
Ibrahim Sangare için yarışta sadece Beşiktaş bulunmuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro seviyesinde gösterilen deneyimli orta saha için Manchester United, Aston Villa ve West Ham'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Bu durum, siyah-beyazlıların transferde zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
Ancak yıldız futbolcu için en önemli transfer kozu Emmanuel Agbadou olacak.
BU SEZON 36 MAÇTA GÖREV YAPTI
Nottingham Forest formasıyla bu sezon toplam 36 maçta görev alan İbrahim Sangare, istikrarlı performansıyla takımının önemli isimlerinden biri oldu.