Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlık sonrası durumu belli oldu

Trabzonspor’un yıldız ismi Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlandı. Tedavisi Türkiye’de devam edecek. Sağ uyluk arka kısmında hissettiği rahatsızlık nedeniyle antrenmana katılmayan futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından milli takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlık sonrası durumu belli oldu
  • Trabzonspor'un futbolcusu Ernest Muçi'nin sağ uyluk arka bölgesinde ödem tespit edildi ve tedavisi Türkiye'de sürdürülecek.
  • Muçi cumartesi gününden bu yana ağrı hissettiği için milli takım kampındaki çalışmalara katılmadı.
  • Yapılan ilk değerlendirmelerde sakatlığın ciddi boyutta olmadığı belirlendi.
  • Trabzonspor sağlık ekibi oyuncunun durumunu doğrudan izlemeye aldı ve detaylı kontroller yapılacak.
  • Muçi'nin Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği son kontrollerin ardından netleşecek.

Ernest Muçi'nin cumartesi gününden bu yana sağ uyluk arka bölümünde ağrı hissettiği öğrenildi. Bu rahatsızlık sonrası milli takım kampındaki çalışmalarda yer almayan oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip edildi. Dün çekilen MR'ın ardından kas grubunda ödem tespit edildi.

Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlık sonrası durumu belli oldu-2

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE SÜRECEK

Yapılan değerlendirme sonrasında Muçi'nin tedavisinin Türkiye'de sürdürülmesi kararlaştırıldı. Trabzonspor sağlık ekibi de oyuncunun durumunu doğrudan izlemeye aldı. Bordo-mavili kulüpte yapılacak detaylı kontroller, yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimini netleştirecek.

Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlık sonrası durumu belli oldu-3

İLK DEĞERLENDİRME OLUMLU

Muçi'nin sakatlığının ciddi boyutta olmadığı yönündeki ilk değerlendirme teknik heyetin elini rahatlattı. Oyuncunun genel durumuna ilişkin gelen ilk bilgiler, tedavi sürecinin kısa vadede olumlu ilerleyebileceğine işaret etti. Trabzon'da gerçekleştirilecek ek tetkiklerle tablo daha net hale gelecek.

Trabzonspor'da Ernest Muçi şoku! Sakatlık sonrası durumu belli oldu-4

GALATASARAY MAÇI İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

Ernest Muçi'nin Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından kesinleşecek. İlk gelen bilgiler ise yıldız futbolcunun kritik karşılaşmaya yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Trabzonspor cephesinde gözler şimdi sağlık ekibinden çıkacak nihai rapora çevrildi.

Trabzonsporda yeni lider bulundu! Transferde Salih Özcan sürpriziTrabzonsporda yeni lider bulundu! Transferde Salih Özcan sürprizi
Trabzonspor'da yeni lider bulundu! Transferde Salih Özcan sürprizi

