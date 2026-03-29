Ernest Muçi'nin cumartesi gününden bu yana sağ uyluk arka bölümünde ağrı hissettiği öğrenildi. Bu rahatsızlık sonrası milli takım kampındaki çalışmalarda yer almayan oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip edildi. Dün çekilen MR'ın ardından kas grubunda ödem tespit edildi.
TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE SÜRECEK
Yapılan değerlendirme sonrasında Muçi'nin tedavisinin Türkiye'de sürdürülmesi kararlaştırıldı. Trabzonspor sağlık ekibi de oyuncunun durumunu doğrudan izlemeye aldı. Bordo-mavili kulüpte yapılacak detaylı kontroller, yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimini netleştirecek.
İLK DEĞERLENDİRME OLUMLU
Muçi'nin sakatlığının ciddi boyutta olmadığı yönündeki ilk değerlendirme teknik heyetin elini rahatlattı. Oyuncunun genel durumuna ilişkin gelen ilk bilgiler, tedavi sürecinin kısa vadede olumlu ilerleyebileceğine işaret etti. Trabzon'da gerçekleştirilecek ek tetkiklerle tablo daha net hale gelecek.
GALATASARAY MAÇI İÇİN UMUT VEREN GELİŞME
Ernest Muçi'nin Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından kesinleşecek. İlk gelen bilgiler ise yıldız futbolcunun kritik karşılaşmaya yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Trabzonspor cephesinde gözler şimdi sağlık ekibinden çıkacak nihai rapora çevrildi.