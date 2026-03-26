Dünya Kupası play-off turunda finalistler belirlendi!

2026 Dünya Kupası Play-off turu yarı final maçları tamamlandı. Milli takımımızın Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldiği gecede birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı ve finalistler belirlendi.

  • İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi ve 31 Mart'ta Polonya ile karşılaşacak.
  • Viktor Gyökeres, Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçta hat-trick yaparak İsveç'in galibiyetini getirdi.
  • İtalya, New Balance Arena'da Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Sandro Tonali ile Moise Kean golleri attı.
  • Polonya, PGE Narodowy Stadyumu'nda Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti ve Robert Lewandowski ile Piotr Zielinski'nin ikinci yarı golleriyle finalde İsveç'le eşleşti.
  • Danimarka, Parken'de Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenerek finale yükseldi ve Gustav Isaksen ikinci yarıda iki gol attı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşmada İsveç'e galibiyeti ve final biletini Viktor Gyökeres getirdi.

Mücadeleye etkili başlayan İsveç, henüz 6. dakikada öne geçti. Viktor Gyökeres'in golüyle skor avantajını yakalayan konuk ekip, maç boyunca üstün oyununu sürdürdü. İlk yarıda rakibine fazla alan tanımayan İsveç, soyunma odasına da avantajlı giren taraf oldu.

GYÖKERES MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda da sahneye çıkan isim yine Viktor Gyökeres oldu. Yıldız futbolcu 51. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İsveç, bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Gyökeres, hata yapmadı ve kendisinin üçüncü, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. İsveçli yıldız böylece hat-trick yaparak maçın açık ara öne çıkan ismi oldu.

UKRAYNA'YA TEK GOL YETMEDİ

Ukrayna, maç boyunca skoru değiştirmek için çaba gösterse de aradığı golü çok geç buldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Matvii Ponomarenko fileleri havalandırarak farkı ikiye indirdi. Bu gol, maçın sonucunu değiştirmedi ve Ukrayna sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İSVEÇ FİNALDE POLONYA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından İsveç, play-off turunda finale yükselen taraf oldu. İsveç'in finaldeki rakibi ise Polonya oldu. Dünya Kupası bileti için oynanacak kritik mücadelede gözler şimdi bu eşleşmeye çevrildi.

ZUBKOV 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Ukrayna Milli Takımı'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov da mücadelede görev yaptı. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada 60 dakika sahada kaldı.

GÖK MAVİLİLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. New Balance Arena'da oynanan mücadelede İtalyan ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Dengeli başlayan mücadelede İtalya topa daha fazla sahip olan taraf olurken, Kuzey İrlanda savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

TONALI PERDEYİ AÇTI

İtalya, aradığı golü ikinci yarının başlarında buldu. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Sandro Tonali, takımını öne geçiren isim oldu. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha da eline alan İtalya, rakip yarı sahada baskısını artırdı.

MOISE KEAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son bölümünde farkı artıran taraf yine İtalya oldu. 80. dakikada fileleri havalandıran Moise Kean, takımını rahatlatan golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YILDIZLAR FİNAL BİLETİNİ ALDI

Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçında Polonya, sahasında Arnavutluk'u 2-1 mağlup ederek play-off finaline yükseldi. PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğü ele geçiren taraf Arnavutluk oldu. Konuk ekip, 42. dakikada Arber Hoxha'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına avantajlı girdi. Polonya ise ilk yarıda aradığı yanıtı veremedi.

POLONYA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya daha etkili başlayan Polonya, aradığı golü 63. dakikada buldu. Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski, skora dengeyi getiren golü kaydetti. Bu golle birlikte baskısını artıran ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Mücadelenin 73. dakikasında sahneye çıkan Piotr Zielinski, Polonya'yı öne geçiren isim oldu. Böylece ev sahibi ekip, kısa süre içinde skoru 2-1'e çevirerek final kapısını araladı.

SZYMANSKI MAÇA DAMGA VURDU

Polonya'nın bulduğu iki golde de asisti yapan isim Sebastian Szymanski oldu. Hücum hattındaki etkili performansıyla öne çıkan yıldız futbolcu, takımının finale yükselmesinde kritik rol oynadı.

FİNALDE RAKİP İSVEÇ

Bu sonucun ardından Polonya, Dünya Kupası Play-Off finalinde İsveç'in rakibi oldu. Kritik mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak.

FARKLI SKORLA GALİP

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Danimarka, sahasında karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Parken'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini farklı geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Danimarka, oyun üstünlüğünü elinde tutsa da aradığı golü ilk 45 dakikada bulamadı. Kuzey Makedonya ise savunmada direnç göstermeye çalıştı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

DANİMARKA İKİNCİ DEVREDE COŞTU

Ev sahibi ekip, ikinci yarının başlamasıyla birlikte baskısını artırdı. Danimarka aradığı golü 49. dakikada Mikkel Damsgaard ile buldu. Bu gol, maçın kırılma anı oldu ve Kuzey Makedonya savunmasının direncini düşürdü.

ISAKSEN SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Danimarka, ilk golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 58. dakikada Gustav Isaksen'in attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, yalnızca bir dakika sonra yine aynı oyuncuyla bir kez daha ağları sarstı. Isaksen'in üst üste attığı goller, mücadeleyi kısa sürede kopardı.

NÖRGAARD SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde temposunu koruyan Danimarka, 75. dakikada Christian Nörgaard'ın golüyle farkı dörde çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Danimarka sahadan 4-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

ALINAN SONUÇLAR

Türkiye 1-0 Romanya
Danimarka 4-0 Kuzey Makedonya
Polonya 2-1 Arnavutluk
İtalya 2-0 Kuzey İrlanda
Çekya 2-2 İrlanda Cumhuriyeti (Penaltılarda 4-3 galip)
Galler 1-1 Bosna-Hersek (Penaltılarda 2-4 galip)
Ukrayna 1-3 İsveç
Slovakya 3-4 Kosova

