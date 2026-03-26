Danimarka, Parken'de Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenerek finale yükseldi ve Gustav Isaksen ikinci yarıda iki gol attı.

Polonya, PGE Narodowy Stadyumu'nda Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti ve Robert Lewandowski ile Piotr Zielinski'nin ikinci yarı golleriyle finalde İsveç'le eşleşti.

İtalya, New Balance Arena'da Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Sandro Tonali ile Moise Kean golleri attı.

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi ve 31 Mart'ta Polonya ile karşılaşacak.

Ukrayna Milli Takımı'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov da mücadelede görev yaptı. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada 60 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İsveç, play-off turunda finale yükselen taraf oldu. İsveç'in finaldeki rakibi ise Polonya oldu. Dünya Kupası bileti için oynanacak kritik mücadelede gözler şimdi bu eşleşmeye çevrildi.

Ukrayna, maç boyunca skoru değiştirmek için çaba gösterse de aradığı golü çok geç buldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Matvii Ponomarenko fileleri havalandırarak farkı ikiye indirdi. Bu gol, maçın sonucunu değiştirmedi ve Ukrayna sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Gyökeres, hata yapmadı ve kendisinin üçüncü, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. İsveçli yıldız böylece hat-trick yaparak maçın açık ara öne çıkan ismi oldu.

İkinci yarıda da sahneye çıkan isim yine Viktor Gyökeres oldu. Yıldız futbolcu 51. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İsveç, bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Mücadeleye etkili başlayan İsveç, henüz 6. dakikada öne geçti. Viktor Gyökeres'in golüyle skor avantajını yakalayan konuk ekip, maç boyunca üstün oyununu sürdürdü. İlk yarıda rakibine fazla alan tanımayan İsveç, soyunma odasına da avantajlı giren taraf oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşmada İsveç'e galibiyeti ve final biletini Viktor Gyökeres getirdi.

GÖK MAVİLİLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. New Balance Arena'da oynanan mücadelede İtalyan ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Dengeli başlayan mücadelede İtalya topa daha fazla sahip olan taraf olurken, Kuzey İrlanda savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

TONALI PERDEYİ AÇTI

İtalya, aradığı golü ikinci yarının başlarında buldu. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Sandro Tonali, takımını öne geçiren isim oldu. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha da eline alan İtalya, rakip yarı sahada baskısını artırdı.

MOISE KEAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son bölümünde farkı artıran taraf yine İtalya oldu. 80. dakikada fileleri havalandıran Moise Kean, takımını rahatlatan golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.