Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı gündemine aldı.
ERKEN TRANSFER PLANI
Galatasaray'ın, transferde rakiplerinin önüne geçmek için sezon bitmeden oyuncuyla anlaşmayı hedeflediği belirtildi. Yönetimin, daha önce uygulanan "erken bitirme" stratejisini bu transferde de devreye sokacağı ifade edildi.
SÖZLEŞME DETAYI AVANTAJ
32 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yüksek maaş içeren bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS
Hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen Bernardo Silva'nın, kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek istediği biliniyor.
Portekizli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 42 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.