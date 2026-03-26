Galatasaray'dan dünya yıldızı Bernardo Silva için erken transfer hamlesi

Galatasaray, Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için erken transfer planı yaptı. Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yüksek maaş içeren bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

ERKEN TRANSFER PLANI

Galatasaray'ın, transferde rakiplerinin önüne geçmek için sezon bitmeden oyuncuyla anlaşmayı hedeflediği belirtildi. Yönetimin, daha önce uygulanan "erken bitirme" stratejisini bu transferde de devreye sokacağı ifade edildi.

SÖZLEŞME DETAYI AVANTAJ

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yüksek maaş içeren bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

Hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen Bernardo Silva'nın, kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek istediği biliniyor.

Portekizli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 42 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

