Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



Fildişili savunmacı için son olarak Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.



YÖNETİMİN TAVRI NET Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için "tok satıcı" pozisyonunda olduğu ve düşük seviyedeki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.