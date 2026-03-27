Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Fildişili savunmacı için son olarak Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.
YÖNETİMİN TAVRI NET
Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için "tok satıcı" pozisyonunda olduğu ve düşük seviyedeki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.
SEZON SONU KARARI
Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden formayı kazanan Singo için sezon sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması planlanıyor.
2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratında ilk sezon için 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.