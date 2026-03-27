Galatasaray Singo için Napoli'nin teklifine net tavır aldı

Galatasaray, Napoli’nin ilgilendiği Wilfried Singo için düşük teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray Singo için Napoli'nin teklifine net tavır aldı

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Fildişili savunmacı için son olarak Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray Singo için Napoli'nin teklifine net tavır aldı-2
YÖNETİMİN TAVRI NET

Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için "tok satıcı" pozisyonunda olduğu ve düşük seviyedeki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Galatasaray Singo için Napoli'nin teklifine net tavır aldı-3
SEZON SONU KARARI

Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden formayı kazanan Singo için sezon sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması planlanıyor.

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratında ilk sezon için 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

