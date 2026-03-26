Montella, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Romanya karşısında ilk 11'de görev alan isimler Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.

Millilerde Merih Demiral ile Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle 23 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldı.

BEŞİKTAŞ PARK'TA KAPALI GİŞE ATMOSFER

A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı kritik karşılaşmada Beşiktaş Park tribünleri tamamen doldu. Yurt dışından ve çevre illerden gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesinden itibaren takıma büyük destek verdi. Tribünlerde yer alan Türk bayrakları ve tezahüratlar, mücadeleye güçlü bir atmosfer kattı.

Romanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. Böylece Beşiktaş Park, iki takım taraftarının da yoğun ilgisiyle dikkat çeken bir futbol akşamına sahne oldu.