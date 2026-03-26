Türkiye, 2026 Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Romanya ile karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede gol perdesini Ferdi Kadıoğlu açtı. Arda Güler'in asistinde ağları havalandıran yıldız futbolcu, Ay Yıldızlılar'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında skor değişmedi ve milliler adını finale yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
19. dakikada Abdülkerim'in uzak mesafeden şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Radu'da kaldı.
32. dakikada Kenan, sol tarafta rakipten kazandığı topla ceza sahasına kadar ilerleyip pasını ceza yayı önündeki Arda'ya aktardı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda, ceza sahasına koşu yapan Ferdi'ye uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
56. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mihaila, kafayla kale önüne pasını indirdi ancak Birligea'dan önce Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası sol çaprazında Abdülkerim'in uzaklaştırdığı topa Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
59. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutunda savunmadan seken top ceza sahası sol çaprazındaki Hakan'ın önüne düştü. Hakan'ın yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
61. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
72. dakikada Kenan ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sol çaprazından Arda'nın sert şutunda kaleci Radu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
77. dakikada sağ taraftan ön direğe kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mihaila'nın sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşı karşıya gelirken teknik direktör Vincenzo Montella kadroda dikkat çeken değişikliklere imza attı. Ay-yıldızlı teknik adam, son oynanan İspanya maçının ilk 11'ine göre Romanya karşısında 8 farklı isme görev verdi.
Montella, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.
MİLLİLERİN İLK 11'İ
Romanya karşısında ilk 11'de görev alan isimler Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu oldu.
YILDIZ İSİMLER KADRO DIŞI
Millilerde Merih Demiral ile Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle 23 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldı.
Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.
BEŞİKTAŞ PARK'TA KAPALI GİŞE ATMOSFER
A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı kritik karşılaşmada Beşiktaş Park tribünleri tamamen doldu. Yurt dışından ve çevre illerden gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesinden itibaren takıma büyük destek verdi. Tribünlerde yer alan Türk bayrakları ve tezahüratlar, mücadeleye güçlü bir atmosfer kattı.
Romanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. Böylece Beşiktaş Park, iki takım taraftarının da yoğun ilgisiyle dikkat çeken bir futbol akşamına sahne oldu.
TRİBÜNLERDE KOREOGRAFİ VE MEHTERAN DETAYI
Karşılaşma öncesinde tribünlerde bu maça özel koreografi gerçekleştirildi. "Aynı ruh, aynı hava" pankartlarıyla birlikte 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosu ile bugünkü ay-yıldızlı futbolcuların yer aldığı görseller sergilendi. Koreografi sırasında statta Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı çaldı.
RUMEN TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye-Romanya mücadelesinde deplasman tribünü de dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Saatler öncesinden stada giriş yapan Romanya taraftarları, karşılaşma başlamadan önce tribünde renkli anlar yaşattı. Takımlarına olan destekleriyle öne çıkan Rumen futbolseverler, mücadeleye yüksek tempolu bir atmosfer kattı.
TÜPRAŞ STADI'NDA 4,5 YIL SONRA MİLLİ MAÇ
Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı, 4,5 yıl aranın ardından yeniden A Milli Futbol Takımı heyecanı yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, bu statta son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Türkiye-Romanya karşılaşmasıyla birlikte statta yeniden milli maç atmosferi yaşandı.
HAGI, POPESCU VE ILIE TRİBÜNDE
Rumen futbolunun Türkiye'de iz bırakan eski yıldızları da mücadeleyi tribünden takip etti. Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ile hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian Ilie, karşılaşmayı birlikte izledi.