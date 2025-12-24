PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
GOL! Rotariu sahneye çıktı Iğdır FK 73’te öne geçti!
GOL! Rotariu sahneye çıktı Iğdır FK 73’te öne geçti!
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 14:52
Abone Ol
Yazı Boyutu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Iğdır FK, 73. dakikada Dorin Rotariu’nun kaydettiği golle Aliağa FK karşısında 2-1 öne geçti. Karşılaşmada dengeleri değiştiren golün videosu…
Bunlar da Var
02:00
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
23.12.2025
Salı
01:13
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
23.12.2025
Salı
00:10
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
23.12.2025
Salı
02:02
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
23.12.2025
Salı
CANLI YAYIN