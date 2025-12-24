PODCAST
Iğdır FK 38. dakikada Aliağa FK karşısında skoru eşitledi
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 14:08
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Iğdır FK, Aliağa FK karşısında 38. dakikada bulduğu golle durumu 1-1’e getirdi. Eşitliği sağlayan golü Özder Özcan kaydetti.
