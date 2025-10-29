Süper Lig Hakemi Mehmet Ali Özer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte yönettiği maçlar...

Spor severler tarafından Mehmet Ali Özer hakkında detaylar araştırılıyor. İşte genç hakemin kariyer yolculuğu ve hakkındaki tüm detaylar…
TFF DİSİPLİN SEVKLERİNİ KAMUOYUNA AÇIKLADI
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yasa dışı bahis incelemesi tamamlandı ve Hukuk Kurulu'nun raporu doğrultusunda isimler PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, futbol talimatlarına aykırı şekilde bahis oynadığı belirlenen hakemlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.
MEHMET ALİ ÖZER KİMDİR?
16 Aralık 1990 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Ali Özer, Tekirdağ bölgesi hakemleri arasında yer alıyor. 2011 yılında hakemliğe adım atan Özer, kısa sürede üst klasman hakemi statüsüne yükseldi.
İŞTE SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR
|№
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Tarih
|1
|Erzurumspor FK
|1-1
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
|24 Eylül 2025
|2
|Hesap.com Antalyaspor
|1-1
|Zecorner Kayserispor
|20 Eylül 2025
|3
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|0-2
|Rams Başakşehir Futbol Kulübü
|17 Eylül 2025
|4
|Esenler Erokspor
|4-1
|Atakaş Hatayspor
|12 Eylül 2025
|5
|Trabzonspor A.Ş.
|1-1
|Samsunspor A.Ş.
|31 Ağustos 2025
|6
|Sipay Bodrum FK
|1-1
|ATKO Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
|10 Ağustos 2025
|7
|Karşıyaka
|1-2
|Muş Spor Kulübü
|19 Mayıs 2025
|8
|Bandırma Spor
|2-0
|Erzurumspor FK
|15 Mayıs 2025
|9
|Adanaspor A.Ş.
|0-7
|Boluspor
|10 Mayıs 2025
|10
|Ankara Demirspor
|4-0
|Diyarbakır Spor A.Ş.
|3 Mayıs 2025
DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR
28 Ekim 2025 tarihinde TFF tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı. Soruşturma tamamlandığında verilecek karar Türk hakemliğinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.