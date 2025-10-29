Zorbay Küçük ne ceza alacak? Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? İşte Süper Lig maçları...

18 Ekim 1992'de Adana'da doğan Zorbay Küçük , futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladıktan sonra hakemliğe yöneldi. 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde kısa sürede sınıf atladı ve saha yönetimiyle dikkat çekti.

YÖNETTİĞİ DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMALAR

2025/26 sezonunda hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli müsabakalarda yer aldı. Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir gibi büyük takımların maçlarında düdük çaldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Konferans Ligi ve Gençlik Ligi'nde kritik karşılaşmalarda görev aldı.

KARİYERİNDE TARTIŞILAN OLAYLAR

Küçük, zaman zaman saha içinde yaşanan gerginliklerle de gündeme geldi. 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe – Trabzonspor maçının ardından sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğraması, kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

BAHİS İDDİALARI: PFDK SÜRECİ BAŞLATILDI

TFF, Ekim 2025'te yayımladığı duyuruda 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildiğini açıkladı. Bu listede Zorbay Küçük de yer aldı ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Soruşturmanın detayları ve nihai karar henüz açıklanmadı.

Hakemlik görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Küçük için "disiplin süreci resmen devam ediyor" denildi.