Zorbay Küçük ne ceza alacak? Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? İşte Süper Lig maçları...

Futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bu kez sahadaki performansıyla değil TFF’nin bahis açıklamasıyla gündemde. FIFA kokartı da bulunan hakemin, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.



Türk futbolunda adı son yıllarda sıkça duyulan hakem Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme yaşandı. TFF, bahis oynadığı iddiasıyla Küçük'ü disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

18 Ekim 1992'de Adana'da doğan Zorbay Küçük, futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladıktan sonra hakemliğe yöneldi. 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde kısa sürede sınıf atladı ve saha yönetimiyle dikkat çekti.

Süper Lig'deki ilk düdüğünü 2017–2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor maçında çaldı. 2021'de FIFA kokartı alarak uluslararası arenada da görevlendirilmeye başlandı.

📌SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR TABLOSU

Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Tarih
Trabzonspor A.Ş. 2-0 İkas Eyüpspor 25 Ekim 2025
Esenler Erokspor 1-1 Şanlıurfaspor FK 19 Ekim 2025
Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray A.Ş. 26 Eylül 2025
Çaykur Rizespor A.Ş. 1-0 Gençlerbirliği 15 Eylül 2025
Rams Başakşehir Futbol Kulübü 0-0 İkas Eyüpspor 31 Ağustos 2025
Gençlerbirliği 0-1 Hesap.com Antalyaspor 17 Ağustos 2025
Kocaelispor 0-2 Samsunspor A.Ş. 1 Haziran 2025
Çaykur Rizespor A.Ş. 5-2 Atakaş Hatayspor 31 Mayıs 2025
Ayyalikgücü Belediyespor 1-3 Akedas Kahramanmarass İstiklal Spor 25 Mayıs 2025
Bandirma Spor 2-0 Erzurumspor FK 15 Mayıs 2025

YÖNETTİĞİ DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMALAR

2025/26 sezonunda hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli müsabakalarda yer aldı. Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir gibi büyük takımların maçlarında düdük çaldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Konferans Ligi ve Gençlik Ligi'nde kritik karşılaşmalarda görev aldı.

KARİYERİNDE TARTIŞILAN OLAYLAR

Küçük, zaman zaman saha içinde yaşanan gerginliklerle de gündeme geldi. 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe – Trabzonspor maçının ardından sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğraması, kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

BAHİS İDDİALARI: PFDK SÜRECİ BAŞLATILDI

TFF, Ekim 2025'te yayımladığı duyuruda 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildiğini açıkladı. Bu listede Zorbay Küçük de yer aldı ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Soruşturmanın detayları ve nihai karar henüz açıklanmadı.

Hakemlik görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Küçük için "disiplin süreci resmen devam ediyor" denildi.

NE CEZA ALABİLİR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre:

  • Futbolla ilgili bahis oynamak

  • 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti

  • Tekrar veya ağırlaştırıcı durumlarda lisans iptaline kadar gidebilen yaptırımlar

Uzmanlara göre ceza süresi, dosyadaki kanıtların içeriğine ve ihlalin boyutuna göre belirlenecek.

