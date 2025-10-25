Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Oyun kontrolü problem"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili teknik adam, takımının genel performansından memnun olduğunu ifade ederken, bazı bölümlerde eksiklerin de göze çarptığını dile getirdi.
"MEMNUN OLDUĞUM ANLAR ÇOK FAZLA"
"Maçı daha önce bitirebilirdik. Taçta yanlış konumlanıp pozisyon verdiğimizde Onana bizi maçta tuttu. Rakibin sadece geçiş oynamak zorunda kaldığı bir maç oldu. Genç oyuncularda hatalar oluyor. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız buna çalışıyoruz. Baskının sürekliliği ve şekli ilk bölümde farklı ikinci bölümde farklıydı. Memnun olduğum anlar çok fazla. Oyun kontrolü problem, bu kadar geçiş vermemek gerekiyor."
OKAY VE CLARO SÖZLERİ
"Okay'ın belinde spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Maçın en üzücü anı Claro'nun ayağının sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner."