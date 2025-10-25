PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Oyun kontrolü problem"

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke, memnun olduğu anların çoğunlukta olduğunu ancak oyun kontrolünde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Oyun kontrolü problem"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili teknik adam, takımının genel performansından memnun olduğunu ifade ederken, bazı bölümlerde eksiklerin de göze çarptığını dile getirdi.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

"MEMNUN OLDUĞUM ANLAR ÇOK FAZLA"

"Maçı daha önce bitirebilirdik. Taçta yanlış konumlanıp pozisyon verdiğimizde Onana bizi maçta tuttu. Rakibin sadece geçiş oynamak zorunda kaldığı bir maç oldu. Genç oyuncularda hatalar oluyor. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız buna çalışıyoruz. Baskının sürekliliği ve şekli ilk bölümde farklı ikinci bölümde farklıydı. Memnun olduğum anlar çok fazla. Oyun kontrolü problem, bu kadar geçiş vermemek gerekiyor."

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

OKAY VE CLARO SÖZLERİ

"Okay'ın belinde spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Maçın en üzücü anı Claro'nun ayağının sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner."

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

"GİDECEĞİMİZ HEDEFİ BİLİYORUZ"

"Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız"

Fırtınanın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCUFırtınanın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!