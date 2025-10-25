Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Oyun kontrolü problem"

Fatih Tekke (AA)

"GİDECEĞİMİZ HEDEFİ BİLİYORUZ"

"Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız"