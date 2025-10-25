PODCAST CANLI YAYIN

Andre Onana'dan Galatasaray maçı açıklaması! "Final gibi olacak"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da, başarılı kaleci Andre Onana karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Kamerunlu file bekçisi, takımın son haftalardaki yükselen performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray derbisini ise final olarak nitelendirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Andre Onana'dan Galatasaray maçı açıklaması! "Final gibi olacak"

Galibiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Onana, takımın sahadaki disiplininden ve mücadele gücünden övgüyle bahsetti. Kamerunlu file bekçisi; "Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Her geçen maçta daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Artık sonraki maçı düşünüyoruz, o karşılaşma hem bizim hem rakibimiz için bir final gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

"FUTBOLDA HER TAKIM HERKESİ YENEBİLİR"

Deneyimli kaleci, Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkların sorulması üzerine ise dikkat çeken bir yanıt verip; "Premier Lig ile bu ligin arasında elbette birçok farklılık var ama sonuçta futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin, Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi gibi… Günümüz futbolunda artık sürpriz yok; herkes doğru oyunu oynarsa kazanabiliyor." diye konuştu.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

"TRABZONSPOR'DA ATMOSFERİ ÇOK SEVİYORUM"

Trabzonspor'un iç sahadaki taraftar desteğine de değinen Onana, Papara Park'taki atmosferin kariyerinde gördüğü en özel ortamlardan biri olduğunu söyleyerek; "Taraftarlarımız inanılmaz. Maç boyunca bizi ateşliyorlar. Bu enerjiyle sahada daha güçlü hissediyoruz. Bu şehirde futbolun bir yaşam biçimi olduğunu hissediyorsunuz.". dedi.

Süper Ligde güncel puan durumu! 2025-26 sezonu 10. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2025-26 sezonu 10. hafta
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 10. hafta)
Fırtınanın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCUFırtınanın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!