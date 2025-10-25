Andre Onana'dan Galatasaray maçı açıklaması! "Final gibi olacak"

Galibiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Onana, takımın sahadaki disiplininden ve mücadele gücünden övgüyle bahsetti. Kamerunlu file bekçisi; "Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Her geçen maçta daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Artık sonraki maçı düşünüyoruz, o karşılaşma hem bizim hem rakibimiz için bir final gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Andre Onana (AA) "FUTBOLDA HER TAKIM HERKESİ YENEBİLİR" Deneyimli kaleci, Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkların sorulması üzerine ise dikkat çeken bir yanıt verip; "Premier Lig ile bu ligin arasında elbette birçok farklılık var ama sonuçta futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin, Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi gibi… Günümüz futbolunda artık sürpriz yok; herkes doğru oyunu oynarsa kazanabiliyor." diye konuştu.