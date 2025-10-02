PODCAST CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi. Sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uğurcan, performansıyla hem UEFA tarafından ödüllendirildi hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanan Galatasaray'da en çok öne çıkan isimlerden biri kaleci Uğurcan oldu. İngiliz ekibinin ikinci yarıda yakaladığı net pozisyonlarda sahneye çıkan milli file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla zaferin mimarlarından biri haline geldi.

Uğurcan Çakır (REUTERS)Uğurcan Çakır (REUTERS)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ

UEFA'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde Uğurcan Çakır kaleyi koruyan isim oldu. Kadro şu şekilde belirlendi:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)

Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)

Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)

Uğurcan Çakır (İHA)Uğurcan Çakır (İHA)

AVRUPA BASININDA YANKI BULDU

Uğurcan'ın performansı, yalnızca UEFA'nın seçkisinde değil, Avrupa'daki spor basınında da geniş yer buldu. İngiliz basını, milli kalecinin özellikle ikinci yarıdaki refleks kurtarışlarını manşetlere taşırken, İtalyan ve İspanyol medyası da "Galatasaray'ın kahramanı" yorumunu yaptı.

