Uğurcan Çakır Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanan Galatasaray'da en çok öne çıkan isimlerden biri kaleci Uğurcan oldu. İngiliz ekibinin ikinci yarıda yakaladığı net pozisyonlarda sahneye çıkan milli file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla zaferin mimarlarından biri haline geldi.

Uğurcan Çakır (REUTERS) ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ UEFA'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde Uğurcan Çakır kaleyi koruyan isim oldu. Kadro şu şekilde belirlendi: Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray) Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter) Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal) Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)