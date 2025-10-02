Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen (AA)

SEZONA ÜÇ GOLLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle katılan Osimhen, 2025-26 sezonunda şu ana kadar beş resmi maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda üç kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.