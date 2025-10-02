PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, 8. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda en merak edilen konu, Liveprool karşısında sakatlanıp oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu. Yıldız futbolcunun derbiye yetişip yetişmeyeceği merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Liverpool zaferinin ardından gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sabah yapılan antrenmanda Victor Osimhen yer almadı. Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel bir programla çalıştı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

DERBİ DURUMU BELİRSİZ

Liverpool maçında sakatlık yaşayan Osimhen'in Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik heyet, oyuncunun durumunu son idmanlarda gözlemleyecek.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Zaferi getiren gol, 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltısından geldi. Nijeryalı santrfor böylece sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandırmayı başardı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SEZONA ÜÇ GOLLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle katılan Osimhen, 2025-26 sezonunda şu ana kadar beş resmi maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda üç kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Casper
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 38 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti