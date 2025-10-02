Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Liverpool zaferinin ardından gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sabah yapılan antrenmanda Victor Osimhen yer almadı. Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel bir programla çalıştı.
DERBİ DURUMU BELİRSİZ
Liverpool maçında sakatlık yaşayan Osimhen'in Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik heyet, oyuncunun durumunu son idmanlarda gözlemleyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Zaferi getiren gol, 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltısından geldi. Nijeryalı santrfor böylece sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandırmayı başardı.