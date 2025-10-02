Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Bozuk atıyor

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü, bu sezon iyileşerek yeniden sahalara döndü. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iki maçtır yedek bırakılması, yıldız oyuncunun moralini bozdu. Sabah'ın haberine göre Icardi, Eintracht Frankfurt'un ardından Liverpool karşısında da 11'de yer almamaktan memnun olmadı.