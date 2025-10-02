PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Bozuk atıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı. Maçın tek golünü Victor Osimhen kaydederken, yedek kulübesinde kalan Mauro Icardi’nin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Bozuk atıyor

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü, bu sezon iyileşerek yeniden sahalara döndü. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iki maçtır yedek bırakılması, yıldız oyuncunun moralini bozdu. Sabah'ın haberine göre Icardi, Eintracht Frankfurt'un ardından Liverpool karşısında da 11'de yer almamaktan memnun olmadı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

SAHADA KUTLAMALARA KATILMADI

Maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek isim olan Icardi, Galatasaray'ın 1-0'lık tarihi zaferinin ardından saha içindeki kutlamalarda da geri planda kalmayı tercih etti. Bu tavrı, taraftarların ve basının dikkatinden kaçmadı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

LİGDE ÖNE ÇIKIYOR

Süper Lig'de bu sezon 8 maçta görev alan Icardi, özellikle Osimhen'in sakatlığı sonrası ilk 11'de sahaya çıkmaya başladı. Çıktığı 6 lig maçında 5 gol atan tecrübeli forvet, takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YEDEK KALIYOR

Okan Buruk, yıldız golcüye lig maçlarında şans verse de Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığını düşündüğü için yedek bırakıyor. Bu karar, Icardi'nin keyfini kaçırmış durumda.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

4. SEZONUNDA ZOR DÖNEM

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin, ilk 11'de olmadığı maçlarda moralinin bozulduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız oyuncunun formunu yeniden bulmasını ve hem ligde hem Avrupa'da takıma katkı vermesini bekliyor.

Galatasarayın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?Galatasarayın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Casper
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 38 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti