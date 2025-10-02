Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Bozuk atıyor

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü, bu sezon iyileşerek yeniden sahalara döndü. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iki maçtır yedek bırakılması, yıldız oyuncunun moralini bozdu. Sabah'ın haberine göre Icardi, Eintracht Frankfurt'un ardından Liverpool karşısında da 11'de yer almamaktan memnun olmadı.
SAHADA KUTLAMALARA KATILMADI
Maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek isim olan Icardi, Galatasaray'ın 1-0'lık tarihi zaferinin ardından saha içindeki kutlamalarda da geri planda kalmayı tercih etti. Bu tavrı, taraftarların ve basının dikkatinden kaçmadı.
LİGDE ÖNE ÇIKIYOR
Süper Lig'de bu sezon 8 maçta görev alan Icardi, özellikle Osimhen'in sakatlığı sonrası ilk 11'de sahaya çıkmaya başladı. Çıktığı 6 lig maçında 5 gol atan tecrübeli forvet, takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.