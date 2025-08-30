PODCAST CANLI YAYIN

Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. İlk maçını 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile yapacak olan Galatasaray 28 Ocak 2026'da ise Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu.

Yeni formata göre iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile 28 Ocak 2026'da ise Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI:

18 Eylül 2025 - Eintracht Frankfurt (D)

30 Eylül 2025 - Liverpool (E)

22 Ekim 2025 - FK Bodo Glimt (E)

5 Kasım 2025 - Ajax (D)

25 Kasım 2025 - Union Saint-Gilloise (E)

9 Aralık 2025 - Monaco (D)

21 Ocak 2026 - Atletico Madrid (E)

28 Ocak 2026 - Manchester City (D)

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

