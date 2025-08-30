Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu.
Yeni formata göre iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile 28 Ocak 2026'da ise Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI:
18 Eylül 2025 - Eintracht Frankfurt (D)
30 Eylül 2025 - Liverpool (E)
22 Ekim 2025 - FK Bodo Glimt (E)
5 Kasım 2025 - Ajax (D)
25 Kasım 2025 - Union Saint-Gilloise (E)
9 Aralık 2025 - Monaco (D)
21 Ocak 2026 - Atletico Madrid (E)
28 Ocak 2026 - Manchester City (D)
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.