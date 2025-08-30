Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu.

Yeni formata göre iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile 28 Ocak 2026'da ise Manchester City ile karşı karşıya gelecek.