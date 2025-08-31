Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"
Trendyol Süper Lig'de bu sezon 26. şampiyonluğunu kutlamak isteyen Galatasaray, 4. haftada Rizespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, zorlu randevudan 3-1'lik galibiyetle ayrılsa da oyunun belli bölümünde yaşadığı sorunlarla ön plana çıktı. Karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u evinde konuk etti. Cimbom, Rams Park'ta oynanan maçı 3-1 kazanarak 4'te 4 yaptı ve hem milli ara hem de beklenen transferler öncesinde yoluna hatasız devam etti.
SON 8 MAÇTA İLK GOL
Karşılaşmada Cimbom'u galibiyete götüren golleri Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi kayetti. Aslan üst üste 14. maçını kazanırken son 8 karşılaşmada da ilk kez gol yedi.
ARA SONRASI EYÜPSPOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'un konuğu olacak.
Galatasaray 4'te 4 yapmak için Çaykur Rizespor karşılaşmasına çıktı. Özellikle ilk yarıda Galatasaray çok kötü bir futbol ortaya koydu. Üretkenlik açısından ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Yunus ve Sane çok hareketsiz kaldı. Çok geriye gelip çok top aldılar. Savunma arkasına hiç koşu yapmadılar. Sadece depar atan Osimhen zorluyordu. Bu nedenle Galatasaray bir türlü istediği pozisyonları bulamadı. Sara yine kötü oynuyordu. Lemina hiç sahada yok. Sakatlıktan sonraki dönüşte temposu bir hayli düşmüş, Sara sahada yoktu ama duran toplarda çok iyiydi. Galatasaray'ın böyle maçları çözüşü duran toplarla oluyor.
Genel olarak oyuna baktığımızda Galatasaray tempoyu çok yükseltemedi. Biraz da rakibini biraz küçümsemiş gözüktü. Milli maç arasındaki son maçta çok iyi bir görüntü vermedi. Savunmada Sanchez yine iyiydi. Abdülkerim'in ortasıyla da Osimhen golü attı. Galatasaray inanılmaz durgundu ve hiçbir zaman tempoyu yükseltemedi. Okan hoca biraz da hamleler de geç kaldı. Çaykur Rizespor'un attığı golde Günay çok büyük bir hata yapınca Galatasaray golü yedi. Nedense Sarı-Kırmızılılar bu maçta biraz laubali gözüktü. Bu da takımın iyi bir görüntü vermemesine yol açtı. Yine de bu tip maçlarda kazanmak önemli ama Galatasaray iyi bir görüntü verdi ama buna rağmen kazanmayı bildiler. Böylece 4'te 4 yaparak güçlerini gösterdiler.
LEVENT TÜZEMEN: BARIŞ ARANIYOR
Galatasaray, Osimhen'e göre oynamıyor. Atletik, hızlı, fizikli, güçlü ve deparlı bir santrforunuz varsa onu kanatlardan yapacağınız ortalarla ya da araya atacağınız final paslarıyla beslemeniz gerekir. Okan hocanın Rize önündeki kadrosuna baktığımız zaman 5 oyuncunun sol, 5 oyuncunun da sağ ayaklı olduğunu gözlemledim. Birçok kulüpte bu tür dengeleri göremezsiniz.
Ancak kanatlarda görev yapan Yunus ve Sane'nin sol ayaklı olmalarının yanı sıra kısa paslarla oynamaya çalışıp orta yapmayıp düşünmemeleri Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi. Geçen sezon Sallai ve Barış'tan Osimhen fazlasıyla destek almıştı. Osimhen, beklediği ortayı Abdülkerim'den aldı ve golünü attı. G.Saray, Barış'ı arıyor. Çünkü Barış'ın en büyük özelliği savaşçı olması, rakiple mücadele etmesi ve kazanma duygusunu ön plana çıkarmasıydı. Yönetim, Barış sorununu çözebilirse Okan hocanın eli eskisi gibi güçlenir. Şampiyonlar Ligi arifesinde Barış'ın bunca yıldır ekmek yediği kulübe de bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Barış Şampiyonlar Ligi'ni oynamadan G.Saray'dan gitmemeli. Yönetim de Barış'ı ikna edebilecek ekonomik formülleri geliştirmeli.
Eğer Zaniolo gitmeyecekse Okan hoca onun hızını ve topu vuruş kalitesini daha fazla kullanmalı. Neden mi? Çünkü Sane beklenen form düzeyinde değil. Başka bir formül de Singo sağ bekte görev yapıp, Sallai kanatta kullanılmalı. Övdüğümüz Günay'ın yenilen golde Torreira'ya verdiği pas, akıl tutulmasıydı. Davinson 4.000 golüne imza atarak G.Saray tarihine adını yazdırdı.
MUSTAFA ÇULCU: ÜRKEKLİĞE GEREK YOK
Galatasaray'ı durdurmak için savunma yerine önde baskıyla başlayan Rizespor bunu 10 dakika yaptı ve Galatasaray'ın pas trafiğini engelledi. Sonra oyuna denge geldi. İlhan Palut rakibin duran top başarısından dolayı buna çok çalıştıklarını söyledi lakin çalıştıkları yerden hem de 5 savunmacının arasından Sanchez ile vuruldular. Galatasaray'ın pas oyunu sabır taşını çatlatır. İstanbul'un trafiğinden daha yoğun. Sürekli ayağa ve süratli oyuncuların önüne pas yapıyorlar.
Rizespor kalabalık merkez savunma yapıyor ve topa sahip oldukları anda öne oynayarak atletik oyuncuları ile sürekli gol arıyorlar. Bir topları direkten iki golleri VAR dan döndü. Sara ve Sane akan oyunda sürat ve ara pas açısından beklenen katkıyı sağlayamadılar. Galatasaray'ın bu oyunu bu galibiyet için yeterli olabilir ama Şampiyonlar ligi için asla yeterli değil.
Ali Yılmaz sahada, Onur Özütoprak VAR'da geçen hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçında özellikle Trabzon'un attığı ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golde doğru uygulama yapmışlar ve başarılı bulunmuşlar ki bu akşam bu maçla ödüllendirildiler. Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır. Oyunun başında Laci'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi. Göstermedi.Rizespor'un attığı VAR dan iptal edilen iki gol de ofsayt. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor devam doğru. 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya sonra Laci'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. 53'de Osimhen'e yaptığı faulde umut vaat eden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.
ZEKİ UZUNDURUKAN: ARSENALSARAY
RAMS Park tribünlerindeki taraftarların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu görülmeye değerdi. Gole kadar tek taraflı bir maç izledik. Galatasaray dalga dalga Çaykur Rizespor'un üzerine gitti. Karadeniz ekibi sadece kalesini savunup, Galatasaray'ın oyununu bozmaya çalıştı. Skor tabelası değişene kadar da Galatasaray'ın Abdülkerim ile konuk ekibin de Taha ile birer şutu direkten döndü. Sonrasında Galatasaray adına bir ezber sahne aldı. Gabriel Sara ortaladı, Davinson Sanchez topu kafa ile ağlara gönderdi. Sara kornerleri adeta bir penaltı gibi kullanmaya başladı.
Aslan, geçen sezondan beri adeta bir duran top canavarına dönüştü. Avrupa'da duran top konusunda nam salan Arsenal ile yarışır duruma geldi Cimbom! Sarı-kırmızılı takımın öyle bir duran top istatistiği var ki... Adeta baş döndürücü... Geçen sezondan beri 41 maçta 43 duran top golü attı Galatasaray... Futbolda duran topları iyi kullanmanın meyvelerini topluyor Cimbom!
Galatasaray öne geçtikten sonra Çaykur Rizespor, özellikle Taha'nın hızlı ileri çıkışları ile Galatasaray kalesine gelmeye başladı. Çaykur Rizespor'un bu dirençli oyunu, Galatasaray'ın vites yükseltip, hızlı oyuna evrilmesine engel oldu. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un fileleri bulan iki golü ofsayta takıldı. Kayserispor maçında muhteşem bir futbol ortaya koyan Leroy Sane, dünkü maçın özellikle ilk yarısında etkisizdi. İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan ve topu hızlı çeviren Galatasaray, ikinci golüne uzaylı forveti Osimhen ile ulaştı. Bu golde soldan ortayı kesen Abdülkerim Bardakcı'yı da alkışlamak lazım. Topu adeta Osimhen'in kafasına yapıştırdı. Osimhen de zaten attığı golden sonra tribünlere 'Beni değil, Abdülkerim'i alkışlayın' işaretini yaptı.
Galatasaray, ilk yarıda da benzer bir hata yapmıştı, Leroy Sane'nin hatası Galatasaray kalesinde golle sonuçlanmıştı. Ama pozisyon ofsayttı. İkinci yarıda benzer bir hatayı bu kez Torreira yaptı. Kaptırdığı top, Çaykur Rizespor golüne dönüştü. Varesanovic affetmedi. Bu gol, Rams Park tribünlerini dolduran Galatasaray taraftarının bir anda enerjisini düşürdü. Çaykur Rizespor golü bulduktan sonra yakaladığı öz güvenle beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. Sallai'nin maçın uzatma anlarında İcardi'ye 'al da at' tadındaki pası ve Arjantinli süper golcünün fileleri havalandırmasıyla tribünler büyük coşku yaşadı.
İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. Galatasaray'a karşı çok cesur bir futbol oynattı takımına. Özellikle de ikinci yarıda. Galatasaray, belki çok iyi bir futbol ortaya koymadı; ama farklı kazanmasını bildi. 4'te 4 yaptı. Barış Alper Yılmaz olmadan da takır takır galip geliyor Galatasaray! Lig, Galatasaray için adeta bir çocuk oyuncağına dönüştü. Asıl test maçları Şampiyonlar Ligi'nde. Bu Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde de kükrer!
AHMET ÇAKAR: ALİ YILMAZ İYİYDİ AMA HATALARI VARDI
Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir. Mesela Sanchez, kornerden gelen topa mükemmel yükseldi, golü yapabildi. Osimhen'in, Abdülkerim'in harika ortasında Samet'in arkasına koşup kafayı vurabilmesi tam bir golcü özelliği. Son golde de İcardi sadece golü attı. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. G.Saray'ın defans anlayışı çok sorunlu. Sezon başından beri belki sadece bir gol yediler ama Şampiyonlar Ligi'nde elin oğlu, adamı elek gibi yapar.
Mesela yedikleri gole bakalım, bence kabahat Torreira'da değil. Torreira'ya pası veren kaleci Günay'da. Günay, Torreira'ya pası verirken arkasındaki adamın bastığını görüyor. O pası neden Torreria'ya veriyorsun? Torreira kaptırıyor, akabinde de gol geliyor. Dün gece Rize iki gol attı, ofsayt diye sayılmadı. İkinci yarıda da önemli pozisyonları var. Çok tuhaf belki ama yakaladıkları pozisyonlar en az G.Saray kadar. Hakem Ali Yılmaz, oyun genelinde iyiydi. Ama başta Lemina olmak üzere, birkaç mutlak sarı kart hatası yaptı. Rizespor'un iki golü iptal edildi ofsayt diye, biri çok açık, diğeri sadece 5 santimetre. Belli oranda da teknolojiye güvenmekten başka çaremiz yok.
BÜLENT TİMURLENK: PİLAV YERİNE LAPA YAPTILAR
Galatasaray'ın Rize sınavına 24 saat kala "çok konuşulanlar" sıralamasıyla gündemini sayalım: Kerem'in satışı için Galatasaray onay verecek mi? Düz koşu yapan Barış maç kadrosunda olacak mı? Kaleci nerede? Hadi transferde son 3 güne girilirken kaleci bilmecesi sürüyor diye gündem olsun da peki Kerem meselesi! Galatasaray'ın genel sekreteri Eray Yazgan kendisini her arayan gazeteciye, "Ben eski iletişimciyim" diye söze başlıyor ama yaptığı iletişim şu maça 1.5 saat kala yaptığı açıklamalarla taraftarı delirtip maç gündeminden koparmak… Lemina'nın dönüşü sonrasında Yunus'a ikinci kulvarı kullan, Eren sen önde kal, Abdülkerim de arkanda kanadı toparlasın diyen Buruk'un takımının rot balansı bozuktu.
Sara bu üçlüye yakın oynuyor, Lucas sağ içi doldurmuyor ve Sane ters kanatta top alamıyordu, aldığında da eziyordu. İlk yarıdaki kötü oyunu rakamlar anlatıyor. Sadece 8 kez ceza sahasına girebilen, 6 hücumda kalan Galatasaray. Rize'nin 5+3 ile kapattığı yarı alanında çözümsüzlüğün belgesi basit top kayıpları. Osimhen'in golü sonrasında İcardi hamlesi anlamlı değildi. İlk yarıda iki golü ofsayttan dönen, bir topu da direkte patlayan Rize farkı bire indirdiğindeki panik milli araya giderken Okan Buruk'un takımı için soru işareti ve ünlem… Okan Buruk, bazen pilavın dibi tuttuğunda yetmiyor üstüne bol suyu boca edip tenceredekini lapaya çeviriyor. Şampiyonlar Ligi için bol tereyağlı tane tane pilav lazım. Ne demişler usta aşçının önce pilavı iyi olacak.