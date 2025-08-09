PODCAST CANLI YAYIN

9 Ağustos maçları || Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç fikstürünü merak ediyor ve araştırıyor. Taraftarı oldukları takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 9 Ağustos Cumartesi günü sahada hangi takımlar var? Bu akşam oynanacak karşılaşmalar neler? İşte günün maç takvimine ilişkin tüm detaylar...

Futbol tutkunları günün maç programını araştırıyor. Taraftarlar, destekledikleri takımların karşılaşmalarını kaçırmamak için "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bu akşam oynanacak maçlar ve günün fikstürüne dair tüm detaylar...

9 Ağustos hangi maçlar var?

Süper Lig

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

19:00 İstanbulspor - Serik Spor (beIN Sports MAX 1)

21:30 Iğdır FK - Sarıyer (beIN Sports 2)

21:30 Hatayspor - Keçiörengücü (beIN Sports 1)

Süper Lig ertelenen maçlar 2025: Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, hangi tarihte oynanacak?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"

