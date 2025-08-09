9 Ağustos maçları || Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları günün maç programını araştırıyor. Taraftarlar, destekledikleri takımların karşılaşmalarını kaçırmamak için "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bu akşam oynanacak maçlar ve günün fikstürüne dair tüm detaylar...
9 Ağustos hangi maçlar var?
Süper Lig
19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
1. Lig
19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor (beIN Sports 2)
19:00 İstanbulspor - Serik Spor (beIN Sports MAX 1)
21:30 Iğdır FK - Sarıyer (beIN Sports 2)
21:30 Hatayspor - Keçiörengücü (beIN Sports 1)