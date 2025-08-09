Süper Lig ertelenen maçlar 2025: Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, hangi tarihte oynanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında hangi karşılaşmaların ertelendiği sorusu, futbolseverler arasında merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takım, 6 Ağustos'ta deplasmanda Feyenoord ile mücadele etti ve 12 Ağustos'ta ise bu takım karşısında rövanş maçına çıkacak. İşte Süper Lig'de ertelenen maçlar…
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'in bu hafta gerçekleşmesi planlanan Fenerbahçe - Alanyaspor, Fatih Karagümrük - Başakşehir ve Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının yeni tarihini henüz açıklamadı. Bu maçların oynanma tarihleri, ilgili takımların Avrupa'daki maçlarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.
TFF'DEN ERTELENEN MAÇLARLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA
TFF tarafından yapılan açıklamada, "Bu sezon UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden kulüplerimizle yapılan görüşmeler ve talepler doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçları göz önünde bulundurularak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.