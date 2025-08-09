Süper Lig ertelenen maçlar 2025: Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, hangi tarihte oynanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında hangi karşılaşmaların ertelendiği sorusu, futbolseverler arasında merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takım, 6 Ağustos'ta deplasmanda Feyenoord ile mücadele etti ve 12 Ağustos'ta ise bu takım karşısında rövanş maçına çıkacak. İşte Süper Lig'de ertelenen maçlar…

(Kaynak: AA) FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? Süper Lig'in bu hafta gerçekleşmesi planlanan Fenerbahçe - Alanyaspor, Fatih Karagümrük - Başakşehir ve Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının yeni tarihini henüz açıklamadı. Bu maçların oynanma tarihleri, ilgili takımların Avrupa'daki maçlarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.