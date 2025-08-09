Galatasaray İlkay Gündoğan ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Uzun süredir gündemde olan İlkay Gündoğan için yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv) YÜKSEK MAAŞ VE CITY İLE PAZARLIK

Akşam'ın haberine göre, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray yönetiminin İlkay'a yüksek maaş teklif ettiği ve Manchester City ile pazarlık sürecine başladığı aktarıldı.