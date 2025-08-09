Galatasaray İlkay Gündoğan ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Uzun süredir gündemde olan İlkay Gündoğan için yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.
YÜKSEK MAAŞ VE CITY İLE PAZARLIK
Akşam'ın haberine göre, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray yönetiminin İlkay'a yüksek maaş teklif ettiği ve Manchester City ile pazarlık sürecine başladığı aktarıldı.
GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan ve 8 asist üreten İlkay, orta sahada hem skor katkısı hem de liderlik özellikleriyle ön plana çıktı.