Youssef En-Nesyri için rekor teklif yolda

Fichajes'in haberine göre İngiliz temsilcisinin En-Nesyri için 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın Fenerbahçe yönetimi tarafından geri çevrilmesinin zor olacağı ifade edildi. Ayrıca West Ham'ın uzun süredir kalitesini kanıtlamış bir santrfor arayışında olduğu ve 28 yaşındaki yıldızın bu pozisyon için en uygun isim olarak görüldüğü vurgulandı.
FENERBAHÇE'DEKİ İLK SEZONUNDA PARLADI
Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Tecrübeli golcü, 2024-2025 sezonunda çıktığı 52 karşılaşmada 30 gol kaydetti ve 7 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.