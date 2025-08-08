PODCAST CANLI YAYIN

Youssef En-Nesyri için rekor teklif yolda

Fenerbahçe’nin golcü ismi Youssef En-Nesyri için İngiltere’den çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınındaki habere göre Premier League ekibi West Ham, Faslı forveti kadrosuna katmak için önemli bir teklif hazırlığında.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Youssef En-Nesyri için rekor teklif yolda

Fichajes'in haberine göre İngiliz temsilcisinin En-Nesyri için 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın Fenerbahçe yönetimi tarafından geri çevrilmesinin zor olacağı ifade edildi. Ayrıca West Ham'ın uzun süredir kalitesini kanıtlamış bir santrfor arayışında olduğu ve 28 yaşındaki yıldızın bu pozisyon için en uygun isim olarak görüldüğü vurgulandı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FENERBAHÇE'DEKİ İLK SEZONUNDA PARLADI
Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Tecrübeli golcü, 2024-2025 sezonunda çıktığı 52 karşılaşmada 30 gol kaydetti ve 7 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeden sürpriz transfer! Dortmundun yıldızı gelecekFenerbahçeden sürpriz transfer! Dortmundun yıldızı gelecek
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
Borsa İstanbul
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı! MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık