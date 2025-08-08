Matvey Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Manyakov, Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulayarak, "Fenerbahçe'nin sportif direktörü beni aradı ve Mourinho ile her şeyin halledildiğini söyledi. Biz de CSKA ile temasa geçtik. Yani Mourinho onu tanıyor ve gerçekten bekliyordu." ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO İLE ÇALIŞMAK ONUN İÇİN İLGİNÇ OLURDU"

Menajer, "CSKA, Kislyak'ın Mourinho ile konuşmasına izin verseydi durum değişir miydi?" sorusuna, "Kesinlikle. Mourinho ile çalışmak isterdi. Onunla çalışmak ilginç olurdu. Bunu saklamıyor. Ama Matvey'in en sevdiğim yönü mantıklı yaklaşımı; 'Olmadıysa sorun değil, burada kendimi kanıtlayacağım' demesi." yanıtını verdi.

CSKA'DA MUTLU AMA GELECEK BELİRSİZ

Kislyak'ın CSKA'da mutlu olduğunu söyleyen Manyakov, "Umarım yakın gelecekte Matvey'in sözleşmesiyle ilgili hikayenin mantıklı bir sonuca ulaşırız." dedi. Yeni kontratta çıkış maddesi konusundaki tavırlarının sorulması üzerine ise, "Elbette ısrarcı olacağız." şeklinde konuştu.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

20 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. CSKA Moskova ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Kislyak, bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.