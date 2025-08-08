PODCAST CANLI YAYIN

Matvey Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matvey Kislyak için Fenerbahçe iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajeri Alexander Manyakov’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi:
Matvey Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Manyakov, Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulayarak, "Fenerbahçe'nin sportif direktörü beni aradı ve Mourinho ile her şeyin halledildiğini söyledi. Biz de CSKA ile temasa geçtik. Yani Mourinho onu tanıyor ve gerçekten bekliyordu." ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO İLE ÇALIŞMAK ONUN İÇİN İLGİNÇ OLURDU"
Menajer, "CSKA, Kislyak'ın Mourinho ile konuşmasına izin verseydi durum değişir miydi?" sorusuna, "Kesinlikle. Mourinho ile çalışmak isterdi. Onunla çalışmak ilginç olurdu. Bunu saklamıyor. Ama Matvey'in en sevdiğim yönü mantıklı yaklaşımı; 'Olmadıysa sorun değil, burada kendimi kanıtlayacağım' demesi." yanıtını verdi.

CSKA'DA MUTLU AMA GELECEK BELİRSİZ
Kislyak'ın CSKA'da mutlu olduğunu söyleyen Manyakov, "Umarım yakın gelecekte Matvey'in sözleşmesiyle ilgili hikayenin mantıklı bir sonuca ulaşırız." dedi. Yeni kontratta çıkış maddesi konusundaki tavırlarının sorulması üzerine ise, "Elbette ısrarcı olacağız." şeklinde konuştu.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
20 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. CSKA Moskova ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Kislyak, bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
Borsa İstanbul
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı! MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık