Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Kerem Aktürkoğlu



BENFİCA KADIKÖY'DEKİ RÖVANŞA KİLİTLENDİ



Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı.



İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe-Feyenoord rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin turu atlaması halinde playoff'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görmek istemiyor.