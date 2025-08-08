PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını ancak Benfica'nın olası Şampiyonlar Ligi eşleşmesi nedeniyle transferi play-off maçları sonrasına bırakmak istediği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor…

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu. 26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığına da vurgu yapıldı.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

BENFİCA KADIKÖY'DEKİ RÖVANŞA KİLİTLENDİ

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı.

İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe-Feyenoord rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin turu atlaması halinde playoff'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görmek istemiyor.

Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamleGalatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...