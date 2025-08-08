Dursun Özbek'ten Mauro Icardi kararı

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, çeşitli oyuncularla sözleşme görüşmeleri de sürüyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli forvetin sözleşmesini aynı şartlarla uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi.
ÖZBEK'TEN ICARDI HAMLESİ
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Icardi'nin sezon sonunda sona erecek olan kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinde bizzat Özbek'in devreye gireceği belirtildi.
LİDER VE MARKA FUTBOLCU
Galatasaray cephesi, Icardi'yi sadece golcü değil, aynı zamanda takımın lideri ve kulübün önemli bir markası olarak görüyor. Bu nedenle Arjantinli yıldızla mutlaka yola devam edilmesi gerektiği düşünülüyor.