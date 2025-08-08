Dursun Özbek'ten Mauro Icardi kararı

Mauro Icardi



ÖZBEK'TEN ICARDI HAMLESİ



Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Icardi'nin sezon sonunda sona erecek olan kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinde bizzat Özbek'in devreye gireceği belirtildi.



LİDER VE MARKA FUTBOLCU



Galatasaray cephesi, Icardi'yi sadece golcü değil, aynı zamanda takımın lideri ve kulübün önemli bir markası olarak görüyor. Bu nedenle Arjantinli yıldızla mutlaka yola devam edilmesi gerektiği düşünülüyor.