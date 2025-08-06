Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Jonathan Rowe savaşı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle sol kanat bölgesine takviye planlayan iki dev kulüp, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe'u gündemine aldı.

Jonathan Rowe (AFP) MARSİLYA SATIŞA SICAK BAKIYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya yönetimi Rowe için iyi bir teklif gelmesi halinde satışa olumlu yaklaşacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz oyuncunun bonservisini sezon sonunda 14.5 milyon euro karşılığında alan Marsilya, finansal açıdan cazip teklifler bekliyor.