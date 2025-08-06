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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Jonathan Rowe savaşı

Süper Lig’in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın genç yeteneği Jonathan Rowe’u transfer listesine aldı. Fransız basınına göre, her iki kulüp de 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için nabız yokluyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Jonathan Rowe savaşı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle sol kanat bölgesine takviye planlayan iki dev kulüp, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe'u gündemine aldı.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

MARSİLYA SATIŞA SICAK BAKIYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya yönetimi Rowe için iyi bir teklif gelmesi halinde satışa olumlu yaklaşacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz oyuncunun bonservisini sezon sonunda 14.5 milyon euro karşılığında alan Marsilya, finansal açıdan cazip teklifler bekliyor.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Jonathan Rowe'un Marsilya ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerliliğini koruyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

MARSİLYA PERFORMANSI: 30 MAÇTA 7 SKOR KATKISI
Rowe, Marsilya formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 30 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan genç futbolcu, 4 de asist yaparak hücum hattında etkili bir rol üstlendi. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Rowe, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
İki ezeli rakip, Jonathan Rowe için temaslarını sürdürüyor. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın, Marsilya'ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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