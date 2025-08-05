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Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe sesleri

Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe sesleri
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta saha ve sol kanat için arayışları süren Trabzonspor'da yeni bir oyuncu gündeme geldi.

Kazeem OlaigbeKazeem Olaigbe
GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfe rdöneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer olmuştu.

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

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