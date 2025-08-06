Galatasaray Frankowski sonrası sağ bekini buldu! İşte o isim

Galatasaray, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Zeki'nin sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle bu transferi uygun maliyetle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Roma ile kontratı 2026 yılında bitecek olan deneyimli sağ bek için kulübüyle görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv) PİYASA DEĞERİ VE DETAYLAR

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Zeki Çelik, Galatasaray'ın yerli rotasyonunda önemli bir boşluğu doldurabilecek isim olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Zeki Çelik transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.