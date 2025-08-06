Son Dakika
Sapanca Gölü alarm veriyor! Sular çekildi kalıntılar ortaya çıktı... Acil eylem planı devreye alınacak AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar Türk limanlarından konteyner yüklemesinde temmuzda rekor kırıldı Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Türkiye'ye geliyor: İmzalar atılacak Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kent'le sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte A'dan Z'ye tüm detaylar
PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Frankowski sonrası sağ bekini buldu! İşte o isim

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin ayrılığı sonrası sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir futbolcu takviyesi yapmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Frankowski sonrası sağ bekini buldu! İşte o isim

Galatasaray, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Zeki'nin sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle bu transferi uygun maliyetle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Roma ile kontratı 2026 yılında bitecek olan deneyimli sağ bek için kulübüyle görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ VE DETAYLAR
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Zeki Çelik, Galatasaray'ın yerli rotasyonunda önemli bir boşluğu doldurabilecek isim olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Zeki Çelik transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI
Geçen sezon Roma formasıyla 43 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Hem sağ bekte hem de gerektiğinde savunmanın diğer bölgelerinde forma giyebilen Zeki, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig maratonunda kadro derinliği adına önemli bir alternatif olacak.

Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)

AVANTAJLI TRANSFER PLANI
Galatasaray yönetimi, Zeki Çelik'in sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasını masada avantaja çevirmek istiyor. Oyuncunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Roma cephesinin bonservis beklentisi ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Başkan Erdoğan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda açıkladı: Dünyada ilk sıradayız! Haydarpaşa ve Sirkeci mesajı
Borsa İstanbul
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Başkan Erdoğan açılışı yaptı Marcus Aurelius heykeli ile fotoğraf çektirdi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaştı
ABD dergisi “Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü” dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyor
Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kent'le sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte A'dan Z'ye tüm detaylar
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Yeşilçam’ın Şekerpare’si 61 yaşında ama 20’likler yanında hikaye… İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali