Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! 24 turun 1'ini geçebildi

Zorlu mücadelede ev sahibi Feyenoord, Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler mücadelede zaman zaman etkili olsa da skor üstünlüğünü korumayı başaramadı ve Avrupa kupaları tarihindeki olumsuz serisini sürdürdü.

24 EŞLEŞMEDE SADECE 1 TUR ATLAMA BAŞARISI

Maçın ardından ortaya çıkan istatistik, Fenerbahçe adına Avrupa arenasında kötü bir tabloyu gözler önüne serdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun yalnızca birinde tur atlamayı başarabildi.

Bu istisnai başarı, 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası'nda Göteborg karşısında elde edilmişti. O karşılaşmada ilk maçı kaybeden Fenerbahçe, rövanşta rakibini eleyerek turu geçmeyi bilmişti.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasına 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın bu tarihi maçı kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmesini umut ediyor. Teknik heyet ve futbolcular ise rövanşta avantajı çevirebilmek için yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.