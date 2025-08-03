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Galatasaray'ın yıldızı Derrick Köhn'e talip yağıyor

Galatasaray'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Derrick Köhn için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman sol bek için Rus ekibi Krasnodar devreye girdi. Ayrıca Süper Lig'den de talipleri var.

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Galatasaray'ın yıldızı Derrick Köhn'e talip yağıyor

Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Derrick Köhn için Rusya Premier Lig temsilcisi Krasnodar harekete geçti. Rus ekibinin, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladığı ve 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Derrick Köhn (AA)Derrick Köhn (AA)

GALATASARAY'IN TALEBİ MİNİMUM 5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı yönetim, Derrick Köhn'ün bonservisi için talip olan tüm kulüplerden minimum 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Krasnodar cephesi, bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, transfer süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Derrick Köhn (AA)Derrick Köhn (AA)

SÜPER LİG'DEN DE İSTEKLİLER VAR
Köhn için Süper Lig'den de teklifler alan Galatasaray, Rusya'dan gelen tekliflerin ekonomik açıdan daha cazip olmasını bekliyor. Krasnodar'ın yanı sıra Türkiye'den birkaç kulübün daha oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

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