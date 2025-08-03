Galatasaray'ın yıldızı Derrick Köhn'e talip yağıyor

Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Derrick Köhn için Rusya Premier Lig temsilcisi Krasnodar harekete geçti. Rus ekibinin, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladığı ve 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Derrick Köhn (AA) GALATASARAY'IN TALEBİ MİNİMUM 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, Derrick Köhn'ün bonservisi için talip olan tüm kulüplerden minimum 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Krasnodar cephesi, bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, transfer süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.