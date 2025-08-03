Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aslan dünyaya kafa tutacak
Dördüncü şampiyonluk için yeni sezona başlayan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in ardından iki dünya yıldızını daha gündemine aldı. Eksik parçaların da tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir takımın temelleri atılmış olacak. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturabilmek adına çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda çok sayıda dünya yıldızı var.
HEM İMZA HEM FORMA
Galatasaray Kulübü, bu yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen ve Leroy Sane için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Galatasaray'ın bu sezon giyeceği alternatif forması da tanıtıldı.
ÖZBEK VE KAVUKÇU'YA DESTEK
Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yer aldı. Başkan Özbek sahneye çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve yoğun alkışla eşlik etti.
DURSUN ÖZBEK: BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İKİ TRANSFER YAPTIK
'Büyük Başkan' tezahüratlarının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, sarı-kırmızılı renklere gönül veren kardeşlerim. Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuza imza töreni vesilesiyle Rams Park'ta Lazio maçı öncesi bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde, takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde yepyeni ve daha önemli hedefler var. Galatasaray'ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından Leroy Sane, artık sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Sane'ye hoş geldin diyorum ve bize güvendiği için teşekkür ediyorum. Geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kendisi bizlerle gönülden bağ kurdu. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin de gösterdiği aidiyet var. Büyük kulüpleri reddederek kendisi Galatasaray'ı seçti. Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı, Türkiye'nin ilklerini başaran kulübümüz için yeni hedefler zamanı. 6'ncı yıldızın ilk hedefi olarak 26'ncı şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Tıpkı 5'inci yıldızdaki konsantrasyonumuz gibi 6'ncı yıldıza ulaşacağız. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.
"SOLO IL GALA"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ardından kürsüye gelen Leroy Sane, imzasını attı. Taraftarları selamlayan ve teşekkür eden Leroy Sane, alkışlarla kürsüden ayrıldı. Ardından kürsüye gelen Victor Osimhen, "Merhaba Galatasaray, çok teşekkür ediyorum. Solo Il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi ve imzasını attı.
TRİBÜNLERDEN EDERSON MESAJI
Sarı kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Ederson'un transfer edilmesini istedi. Taraftarlar, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi için, "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor." şeklinde tezahürat yaptı.
SON SINAVDA BERABERLİK
Galatasaray 10'uncu dakikada Lucas Torreira'nın attığı golle öne geçti. Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Torreira, topu ağlara gönderdi: 1-0. 33'üncü dakikada Lazio skoru eşitledi. Rovella'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cancellieri kafa vuruşu yaptı. Cancellieri'nin yaptığı kafa vuruşunda Davinson'a çarpan top filelerle buluştu: 1-1. İlk yarının son dakikasında Lazio skoru 2-1'e getirdi. 45'inci dakikada Cancellieri'nin getirdiği topta Zaccagni meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Lucas Torreira 75'inci dakikada tekrardan sahneye çıktı. Yunus Akgün topla ceza sahasına girdikten sonra topu Sara'ya aktardı. Sara, ceza sahası yayının gerisinde yer alan Lucas Torreira'yı topla buluşturdu. Torreira'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
LEROY SANE İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane ilk kez 11'de forma giydi. Lazio maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Sane, Strasbourg maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
OSIMHEN OYNAMADI
Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ise karşılaşmayı tribünden seyretti. 26 yaşındaki golcü, yakalanan pozisyonlarda ve atılan şutlarda büyük bir heyecan yaşadı.
RAKİPLERE ENGEL OLAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında da kalesini gole kapatamadı. Ümraniyespor ve Lazio karşılaşmalarında kalesinde 2'şer gol gören Aslan, Admira Wacker, Cagliari ile Strasbourg karşılaşmalarında da birer gol yedi.
TORREIRA'DAN GOLCÜLERE NAZİRE
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira, attığı 2 golle maça damga vurdu. Tecrübeli orta saha, 10. ve 74. dakikalarda attığı golle takımına büyük katkı sağladı. Maç sonrasında taraftar, Torreira'nın üçlü çektirmesini istedi. Uruguaylı oyuncu, Eyüp Aydın'ı yanına alarak taraftara üçlü çektirdi.
FİLİSTİN'E DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen sezon olduğu gibi Filistin'de yaşanan soykırıma tepki göstermeye devam etti. Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları, takımın fiziksel yapılanması ve tecrübeli oyuncuların geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Hazırlık sürecinin tamamlandığını belirten Buruk, "Orta saha transferi düşünmüyoruz. Önceliğimiz kaleci ve savunma. Osimhen transferi gerçekleşti, şimdi kaleci ve savunmaya odaklandık. Kadroda ayrılacak oyuncular var, onları göndermeden transfer bütçemizi doğru planlamalıyız," ifadelerini kullandı.
HEDEF BELLİ
Wilfried Singo ile ilgili çıkan transfer iddialarına da değinen Buruk, "İsim vermiyoruz ama birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Stoper ve sağ bek mevkilerine takviye planlıyoruz. Ancak asıl önceliğimiz kaleci pozisyonu," diyerek net konuştu.
"ATLETİK OYUNCULAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AVANTAJ SAĞLAR"
Takımın fiziksel yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda atletizmin önemine vurgu yaparak; "Bizim oyunumuz sert ve birebir mücadeleye dayalı. Rakibe karşı fiziksel üstünlük şart. Sane ve Osimhen bu yapıya uygun. Atlet oyuncuların sayısını artırmalıyız. Sane takıma geç katıldı ama daha şimdiden katkı vermeye başladı. Bu çizgimizi sürdürerek Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.
"TARİH VEREMİYORUZ"
Transfer sürecinin zaman alabileceğini belirten Buruk, "Kaleci transferi için uğraşıyoruz. Görüşmeler en az bir haftayı buluyor. Osimhen transferi çok uzun sürdü, bu yüzden net tarih veremiyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz," diyerek taraftara sabır çağrısı yaptı.
PSG'DEN ÖNERİ
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için arayışlarını yoğunlaştırırken, Paris Saint Germain'den (PSG) dikkat çeken bir öneri geldi.
7 MAÇTA GOLE KAPATTI
Fransız devi PSG'nin, Rus kaleci Matvey Safonov'u Galatasaray'a önerdiği iddia edildi. 26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 17 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatan Safonov, performansıyla dikkat çekti.
DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Matvey Safonov'un PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Başarılı kalecinin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız ekibinin, oyuncunun düzenli forma şansı bulabilmesi için kiralık formülüne sıcak baktığı belirtiliyor.
KRASNODAR'DAN YETİŞTİ
Futbol kariyerine Rusya'nın Krasnodar kulübünde başlayan Safonov, 2024-2025 sezonu başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olmuştu. Genç yaşında gösterdiği performansla dikkat çeken Safonov, Rusya Milli Takımı formasını da 14 kez terletti.
KARAR OKAN BURUK'TA
Galatasaray yönetiminin, PSG'den gelen bu öneriyi teknik direktör Okan Buruk ile değerlendireceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, kaleci transferinde listenin başında Ederson yer alsa da Matvey Safonov ismi de ciddi bir alternatif olarak görülüyor.
SACHA BOEY ISRARI SÜRÜYOR
Galatasaray'da eski oyuncusu Sacha Boey için de çalışmalarına devam ediyor. Fransız sağ bekin takıma kazandırılması adına temaslar yoğunlaştırıldı.
REKOR KIRMIŞTI
Galatasaray'a Rennes'den transfer olan Fransız oyuncu, sarı - kırmızılı forma altında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus şeklinde Bayern Münüh'e transfer olmuştu.
BAYERN'DEN AYRILIYOR
Rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için sıcak bir gelişme yaşandı. Alman basınından aktardığı habere göre; Fransız oyuncu, bu yaz takımdan ayrılacak.
2. KEZ TÜRKİYE'DE OYNAYABİLİR
Sacha Boey transfer olması halinde ikinci Türkiye kariyerine başlayacak. Taraftarların da transfer sürecini merakla beklediği yıldız futbolcu için tüm imkanlar seferber edildi.